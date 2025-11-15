Santoral del 16 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:41 Comenta Compartir

Hoy, 16 de noviembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Margarita de Escocia, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santa ... Margarita de Escocia fue una princesa y santa húngara, hija de Bela IV, rey de Hungría. ... Desde muy pequeña, se la educó con las dominicas, orden en la que ingresó, quedándose en el convento de Santa María de Lepri. En esta casa santa se dedicó a los trabajos más humildes, dando ejemplo de todas sus virtudes, entre las que destacaba especialmente la pobreza evangélica y la mortificación, recreándola Dios con dones místicos. Cultivó especialmente la piedad y la vida interior.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Euquerio de Lyon

Fidencio obispo

Otmaro de Suiza

Roque González

Gertrudis Magna

Inés de Asis

Lucía de Narni © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

