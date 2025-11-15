Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 16 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:41

Hoy, 16 de noviembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Margarita de Escocia, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santa ... Margarita de Escocia fue una princesa y santa húngara, hija de Bela IV, rey de Hungría. ... Desde muy pequeña, se la educó con las dominicas, orden en la que ingresó, quedándose en el convento de Santa María de Lepri. En esta casa santa se dedicó a los trabajos más humildes, dando ejemplo de todas sus virtudes, entre las que destacaba especialmente la pobreza evangélica y la mortificación, recreándola Dios con dones místicos. Cultivó especialmente la piedad y la vida interior.

