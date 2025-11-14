Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 15 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

El Santoral Cristiano celebra hoy, 15 de noviembre el Santo de San Alberto Magno, entre otros.

San Alberto Magno fue un obispo católico alemán renombrado ... por su profundo conocimiento en teología y sus talentos polifacéticos. Inició sus estudios en Padua, donde ... se unió a la orden de Santo Domingo de Guzmán, especializándose en filosofía y divinidad. Alcanzó el título de Doctor en la Iglesia y ejerció como obispo, uniendo sus fuerzas a la Orden de Predicadores en París, donde se dedicó a la predicación de la Palabra de Dios. Además, se convirtió en uno de los maestros de Santo Tomás de Aquino, compartiendo la importancia de combinar la sabiduría de los santos con el conocimiento de las ciencias humanas y naturales. A pesar de que aceptó la sede episcopal de Ratisbona, aunque no era su vocación principal, finalmente falleció en 1280 mientras sostenía una conversación con sus hermanos en Colonia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  2. 2 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  3. 3 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  4. 4 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  5. 5 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  6. 6 Málaga, en aviso amarillo todo el fin de semana por lluvias
  7. 7 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  8. 8 La borrasca Claudia ya deja más de 60 litros en Málaga y seguirá lloviendo todo el fin de semana
  9. 9 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  10. 10 Reabren la A-45 tras el vuelco de un camión anoche en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 15 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 15 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy