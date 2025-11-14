Santoral del 15 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 15 de noviembre el Santo de San Alberto Magno, entre otros.

San Alberto Magno fue un obispo católico alemán renombrado ... por su profundo conocimiento en teología y sus talentos polifacéticos. Inició sus estudios en Padua, donde ... se unió a la orden de Santo Domingo de Guzmán, especializándose en filosofía y divinidad. Alcanzó el título de Doctor en la Iglesia y ejerció como obispo, uniendo sus fuerzas a la Orden de Predicadores en París, donde se dedicó a la predicación de la Palabra de Dios. Además, se convirtió en uno de los maestros de Santo Tomás de Aquino, compartiendo la importancia de combinar la sabiduría de los santos con el conocimiento de las ciencias humanas y naturales. A pesar de que aceptó la sede episcopal de Ratisbona, aunque no era su vocación principal, finalmente falleció en 1280 mientras sostenía una conversación con sus hermanos en Colonia.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Eugenio de Toledo

Desiderio de Cahors

Fidenciano

Fintano de Rheinau

Gurias de Edesa

José Mkasa Balikuddembé

Leopoldo

Maclovio de Alet

Rafael

José Kalinowski

Samonas de Edesa

Sidonio de Rouen © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

