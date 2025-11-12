Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 13 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:00

El Santoral Cristiano celebra hoy, 13 de noviembre el Santo de San Diego de Alcalá, entre otros.

San Diego de Alcalá, un fraile franciscano de ... origen español, nació en Sevilla en el año 1400. Desde su juventud, optó por llevar una ... vida de ermitaño, pero posteriormente decidió unirse a la orden franciscana de Arruzafa en Córdoba en calidad de hermano lego. Luego, se trasladó a Fuerteventura como misionero, donde desempeñó la función de guardián en el convento franciscano de la isla canaria, ganando reconocimiento por su carisma, caridad y dedicación a la labor apostólica. En 1449, decidió regresar a la Península Ibérica y fue asignado inicialmente a Alcalá de Guadaira, y posteriormente a Sanlúcar de Barrameda. En 1450, emprendió un viaje a Roma con motivo del Año Santo, y al regresar, fue destinado a Alcalá de Henares, donde finalmente falleció en 1463.

