Santoral del 13 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

El Santoral Cristiano celebra hoy, 13 de noviembre el Santo de San Diego de Alcalá, entre otros.

San Diego de Alcalá, un fraile franciscano de ... origen español, nació en Sevilla en el año 1400. Desde su juventud, optó por llevar una ... vida de ermitaño, pero posteriormente decidió unirse a la orden franciscana de Arruzafa en Córdoba en calidad de hermano lego. Luego, se trasladó a Fuerteventura como misionero, donde desempeñó la función de guardián en el convento franciscano de la isla canaria, ganando reconocimiento por su carisma, caridad y dedicación a la labor apostólica. En 1449, decidió regresar a la Península Ibérica y fue asignado inicialmente a Alcalá de Guadaira, y posteriormente a Sanlúcar de Barrameda. En 1450, emprendió un viaje a Roma con motivo del Año Santo, y al regresar, fue destinado a Alcalá de Henares, donde finalmente falleció en 1463.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Abón de Fleury

Bricio de Tours

Calixto Caravario

Dalmacio de Rodez

Himerio de Susingen

Homobono

Leoniano de Vienne

Luis Versiglia

Mitrio de Aix-en-Provence

Nicolás I Papa

Quinciano de Auvernia

Maxelendis de Cambrai © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

