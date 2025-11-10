Santoral del 11 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

11 de noviembre tiene lugar el Santo de San Martín de Tours entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Martín ... de Tours, un obispo católico de origen húngaro, nació en el año 316. Su historia está ... marcada por un episodio icónico: a los 15 años, mientras servía en la guardia imperial romana, se encontró con un pobre mendigo que padecía frío extremo. Conmovido, Martín partió su abrigo en dos y compartió la mitad con el necesitado, sin saber que el mendigo era Cristo, quien se le apareció en un sueño esa noche agradeciéndole con una sonrisa. Este evento lo llevó a bautizarse y, más adelante, a abandonar la vida militar para convertirse en ermitaño y fundar los monasterios de Marmoutier y Ligugé. En el año 371, San Martín de Tours fue elegido obispo de Tours, donde sirvió durante 27 años. Su episcopado se caracterizó por su ferviente labor de evangelización y su enérgica oposición a las costumbres paganas. Es notable como el primer santo no mártir en ser honrado con una festividad litúrgica en su nombre.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Bartolomé el Joven de Rossano

Bertuino de Malonne

Cristiano

Juan el Limosnero

Menas de Egipto

Menas

Teodoro el Estudita

Teodoro Estudita

Toribio de Cantabria

Verano de Vence

Marina de Omura © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión