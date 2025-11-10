Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 11 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:00

11 de noviembre tiene lugar el Santo de San Martín de Tours entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Martín ... de Tours, un obispo católico de origen húngaro, nació en el año 316. Su historia está ... marcada por un episodio icónico: a los 15 años, mientras servía en la guardia imperial romana, se encontró con un pobre mendigo que padecía frío extremo. Conmovido, Martín partió su abrigo en dos y compartió la mitad con el necesitado, sin saber que el mendigo era Cristo, quien se le apareció en un sueño esa noche agradeciéndole con una sonrisa. Este evento lo llevó a bautizarse y, más adelante, a abandonar la vida militar para convertirse en ermitaño y fundar los monasterios de Marmoutier y Ligugé. En el año 371, San Martín de Tours fue elegido obispo de Tours, donde sirvió durante 27 años. Su episcopado se caracterizó por su ferviente labor de evangelización y su enérgica oposición a las costumbres paganas. Es notable como el primer santo no mártir en ser honrado con una festividad litúrgica en su nombre.

