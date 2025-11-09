Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 10 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:00

San Andrés Avelino se celebra en el día de hoy, 10 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Andrés Avelino, ... un sacerdote italiano de la Orden de los Clérigos Regulares, fue ordenado en 1545. Al principio, ... se dedicó a estudiar derecho y trabajó como abogado en la curia arzobispal de Nápoles. Sin embargo, tras sobrevivir a un intento de asesinato, decidió abandonar su carrera legal y se unió a la vida religiosa como miembro de la Orden Teatina. Durante más de diez años, fue maestro de novicios y luego ocupó los cargos de prepósito en la casa de Nápoles y vicario en la casa de Milán. En Milán, estableció una profunda amistad con el santo Carlos Borromeo. San Andrés Avelino falleció en 1608 y su sepulcro se encuentra en la iglesia de San Paolo Maggiore en Nápoles.

