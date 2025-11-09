Santoral del 10 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

San Andrés Avelino se celebra en el día de hoy, 10 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Andrés Avelino, ... un sacerdote italiano de la Orden de los Clérigos Regulares, fue ordenado en 1545. Al principio, ... se dedicó a estudiar derecho y trabajó como abogado en la curia arzobispal de Nápoles. Sin embargo, tras sobrevivir a un intento de asesinato, decidió abandonar su carrera legal y se unió a la vida religiosa como miembro de la Orden Teatina. Durante más de diez años, fue maestro de novicios y luego ocupó los cargos de prepósito en la casa de Nápoles y vicario en la casa de Milán. En Milán, estableció una profunda amistad con el santo Carlos Borromeo. San Andrés Avelino falleció en 1608 y su sepulcro se encuentra en la iglesia de San Paolo Maggiore en Nápoles.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: León Magno Papa

Baudolino de Alessandria

Demetrio de Antioquía

Justo de Canterbury

Orestes de Tiana

Probo de Ravena © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión