Santoral del 08 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:41 Comenta Compartir

San Adeodato o san Diosdado se celebra en el día de hoy, 8 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San ... Adeodato, también conocido como San Diosdado, fue el 68º papa de la Iglesia católica. Hijo de ... un subdiácono romano, dedicó cuarenta años de su vida al sacerdocio en Roma antes de ser elegido como líder de la Iglesia en el año 615. Durante su pontificado, implementó una serie de reformas para recuperar tierras y cargos que Bonifacio IV había entregado a los monjes. También enfrentó diversas adversidades, como terremotos y epidemias. Se le atribuye un milagro en el que sanó a un leproso al besar sus heridas.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 08 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Claro de Tours

Godofredo de Amiens

Wilehado de Brema © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión