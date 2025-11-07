Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 08 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:41

San Adeodato o san Diosdado se celebra en el día de hoy, 8 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San ... Adeodato, también conocido como San Diosdado, fue el 68º papa de la Iglesia católica. Hijo de ... un subdiácono romano, dedicó cuarenta años de su vida al sacerdocio en Roma antes de ser elegido como líder de la Iglesia en el año 615. Durante su pontificado, implementó una serie de reformas para recuperar tierras y cargos que Bonifacio IV había entregado a los monjes. También enfrentó diversas adversidades, como terremotos y epidemias. Se le atribuye un milagro en el que sanó a un leproso al besar sus heridas.

