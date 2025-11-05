Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 06 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

San Severo de Barcelona se celebra en el día de hoy, 6 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Severo ... de Barcelona fue un obispo catalán del siglo III. Aunque la información sobre su vida es ... limitada, se sabe que vivió en la región romana de Tarraconense y que fue designado obispo durante las persecuciones impulsadas por el emperador Diocleciano. Se cree que padeció el martirio a manos de los arrianos y que, finalmente, fue arrestado junto a otros sacerdotes en San Cugat del Vallés, donde fue asesinado con un clavo en la cabeza.

