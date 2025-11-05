Santoral del 06 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

San Severo de Barcelona se celebra en el día de hoy, 6 de noviembre según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Severo ... de Barcelona fue un obispo catalán del siglo III. Aunque la información sobre su vida es ... limitada, se sabe que vivió en la región romana de Tarraconense y que fue designado obispo durante las persecuciones impulsadas por el emperador Diocleciano. Se cree que padeció el martirio a manos de los arrianos y que, finalmente, fue arrestado junto a otros sacerdotes en San Cugat del Vallés, donde fue asesinado con un clavo en la cabeza.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Alejandro Sauli

Esteban de Apt

Félix de Toniza

Iltuto de Gales

Leonardo de Noblac

Melanio de Rennes

Pablo de Constantinopla

Protasio de Lausanne

Teobaldo de Le Dorat © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

