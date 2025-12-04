Santoral del 05 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:23 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 5 de diciembre el Santo de San Sebas, entre otros.

San Sebas, nacido en Mutalasca alrededor del año 439 cerca ... de Cesarea de Capadocia, inició su camino religioso uniendo fuerzas con los monjes de Pasarión en ... Jerusalén. Pronto, se unió al monasterio de Abad Teocristo. Su vida dio un giro en el año 473 cuando abandonó su existencia anterior para convertirse en ermitaño, estableciéndose en el Valle de Cedrón. A medida que caminaba en su senda espiritual, atrajo discípulos que se unieron a él en sus grutas, formando lo que más tarde se conocería como la Gran Laura. Su sabiduría lo llevó a ser designado como líder de todos los ermitaños solitarios en Palestina.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 05 de diciembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Juan

Marutas

Melecio

Osmundo

Sigiramnio

Sola © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión