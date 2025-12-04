Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 05 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:23

Comenta

El Santoral Cristiano celebra hoy, 5 de diciembre el Santo de San Sebas, entre otros.

San Sebas, nacido en Mutalasca alrededor del año 439 cerca ... de Cesarea de Capadocia, inició su camino religioso uniendo fuerzas con los monjes de Pasarión en ... Jerusalén. Pronto, se unió al monasterio de Abad Teocristo. Su vida dio un giro en el año 473 cuando abandonó su existencia anterior para convertirse en ermitaño, estableciéndose en el Valle de Cedrón. A medida que caminaba en su senda espiritual, atrajo discípulos que se unieron a él en sus grutas, formando lo que más tarde se conocería como la Gran Laura. Su sabiduría lo llevó a ser designado como líder de todos los ermitaños solitarios en Palestina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4 Se reabre la A-92M, afectada por el vuelco de un camión, aunque se mantiene cortado uno de los carriles a la altura de Antequera
  5. 5 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  8. 8 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 05 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 05 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy