Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 04 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:00

4 de septiembre tiene lugar el Santo de San Moisés entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Moisés fue adoptado ... y criado por los faraones de Egipto después de ser abandonado en una cesta en el río Nilo. Mientras pastoreaba, experimentó una manifestación divina cuando el Señor se le apareció en una zarza en llamas, encomendándole la tarea de liberar al pueblo hebreo. Moisés se presentó ante el faraón para llevar a cabo la voluntad de Dios, aunque el monarca se mostró reacio. Ante esta resistencia, Dios desató las diez plagas, lo que finalmente resultó en la huida de los hebreos de Egipto. Tras un período de 40 años de travesía por el desierto, Moisés logró guiar a su pueblo hasta la Tierra Prometida, donde finalmente falleció poco después de su llegada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  5. 5 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  10. 10 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 04 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 04 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy