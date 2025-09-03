Santoral del 04 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
4 de septiembre tiene lugar el Santo de San Moisés entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.
San Moisés fue adoptado ... y criado por los faraones de Egipto después de ser abandonado en una cesta en el río Nilo. Mientras pastoreaba, experimentó una manifestación divina cuando el Señor se le apareció en una zarza en llamas, encomendándole la tarea de liberar al pueblo hebreo. Moisés se presentó ante el faraón para llevar a cabo la voluntad de Dios, aunque el monarca se mostró reacio. Ante esta resistencia, Dios desató las diez plagas, lo que finalmente resultó en la huida de los hebreos de Egipto. Tras un período de 40 años de travesía por el desierto, Moisés logró guiar a su pueblo hasta la Tierra Prometida, donde finalmente falleció poco después de su llegada.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
Bonifacio I
Caletrico de Chartres
Fredaldo de Mende
Ida de Herzfeld
Irmgarda de Süchteln
Marcelo de Chalons-sur-Saone
Rosa de Viterbo
Rosalía.
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
