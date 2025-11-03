Santoral del 04 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

Hoy, 4 de noviembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Carlos Borromeo, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Carlos ... Borromeo, sobrino del Papa Pío IV, nació en Italia en 1538. Creció en una familia profundamente ... religiosa y se dedicó a la fe, siendo nombrado cardenal y arzobispo de Milán. Junto a su tío, fue uno de los promotores del Concilio de Trento. Durante las epidemias de peste de 1576 y 1577, arriesgó su vida para asistir a los enfermos.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Agrícola de Bolonia

Amancio de Rodez

Emerico de Hungría

Hermas de Licia

Nicandro de Mira

Perpetuo de Maastrich

Pierio de Alejandría

Vidal de Bolonia

Modesta de Tréveris © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

