Santoral del 04 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:47

Hoy, 4 de noviembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Carlos Borromeo, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Carlos ... Borromeo, sobrino del Papa Pío IV, nació en Italia en 1538. Creció en una familia profundamente ... religiosa y se dedicó a la fe, siendo nombrado cardenal y arzobispo de Milán. Junto a su tío, fue uno de los promotores del Concilio de Trento. Durante las epidemias de peste de 1576 y 1577, arriesgó su vida para asistir a los enfermos.

