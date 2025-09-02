Santoral del 03 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Martes, 2 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Hoy, 3 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Gregorio Magno, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Gregorio ... Magno ostenta la posición de ser el Papa número 64 de la Iglesia. En su familia, varios de sus parientes también desempeñaron la misma función papal, incluyendo a Félix III y Agapito I. En el año 573, recibió el nombramiento como prefecto de Roma, sin embargo, decidió abandonar este cargo para abrazar una vida monástica. Tras el fallecimiento de su padre, erigió un monasterio en el lugar que alguna vez fue su hogar durante la infancia. En la actualidad, en ese mismo sitio se encuentra la iglesia de San Gregorio Magno.

Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Aigulfo

Aristeo obispo

Auxano de Milán

Basilisa de Nicomedia

Crodogango de Sées

Febe de Corinto

Macanisio de Irlanda

Mansueto de Toul

Marino

Remaclo

Sandalio de Córdoba

Vitaliano de Caudium. © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

