Santoral del 03 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:00

Hoy, 3 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Gregorio Magno, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Gregorio ... Magno ostenta la posición de ser el Papa número 64 de la Iglesia. En su familia, varios de sus parientes también desempeñaron la misma función papal, incluyendo a Félix III y Agapito I. En el año 573, recibió el nombramiento como prefecto de Roma, sin embargo, decidió abandonar este cargo para abrazar una vida monástica. Tras el fallecimiento de su padre, erigió un monasterio en el lugar que alguna vez fue su hogar durante la infancia. En la actualidad, en ese mismo sitio se encuentra la iglesia de San Gregorio Magno.

