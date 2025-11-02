Santoral del 03 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Hoy, 3 de noviembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Martín de Porres, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Martín de Porres, conocido también como "el santo de la escoba", fue un religioso peruano. Su ... padre era de origen español y su madre era de ascendencia africana. Nació en Perú y, a los 15 años, decidió ingresar al convento de los dominicos en la ciudad de Lima. Su carácter humilde, amable y su devoción religiosa le permitieron convertirse en hermano lego en el año 1603. San Martín fue reconocido por realizar muchos milagros, además de tener el don de la profecía, el cual utilizaba para ayudar a las personas. Con el objetivo de brindar apoyo a los más necesitados, fundó el Asilo y Escuela de Santa Cruz, donde acogía a vagabundos, huérfanos y personas en situación de pobreza, brindándoles la oportunidad de escapar de esa situación.

¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Domnino de Vienne

Ermengol de Urgel

Gaudioso de Tarazona

Guenael de Landevenec

Huberto cazador

Juanicio de Antidio

Libertino de Agrigento

Pápulo de Lauragais

Pedro Francisco Nerón

Pirmino de Reichenau

Ida de Fieschingen

Odrada de Alem

Silvia de Sicilia

Wenefrida © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

