Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 03 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

DS

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Hoy, 3 de noviembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Martín de Porres, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San ... Martín de Porres, conocido también como "el santo de la escoba", fue un religioso peruano. Su ... padre era de origen español y su madre era de ascendencia africana. Nació en Perú y, a los 15 años, decidió ingresar al convento de los dominicos en la ciudad de Lima. Su carácter humilde, amable y su devoción religiosa le permitieron convertirse en hermano lego en el año 1603. San Martín fue reconocido por realizar muchos milagros, además de tener el don de la profecía, el cual utilizaba para ayudar a las personas. Con el objetivo de brindar apoyo a los más necesitados, fundó el Asilo y Escuela de Santa Cruz, donde acogía a vagabundos, huérfanos y personas en situación de pobreza, brindándoles la oportunidad de escapar de esa situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  5. 5 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  8. 8 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  9. 9

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  10. 10 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 03 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 03 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy