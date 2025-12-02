Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santoral del 03 de diciembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:16

3 de diciembre tiene lugar el Santo de San Francisco Javier entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Francisco Javier, ... un religioso español, fue persuadido por Íñigo de Loyola sobre la vitalidad de difundir el mensaje ... de Cristo entre todas las comunidades. Esto lo llevó a dejar París y unirse a la Compañía de Jesús. A partir de ese momento, se dedicó como misionero con la misión de llevar el evangelio a diferentes rincones del mundo, concentrándose especialmente en el Lejano Oriente y Japón.

