Santoral del 02 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:00

2 de septiembre tiene lugar el Santo de San Antolín entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Antolín nació en ... la localidad francesa de Pamiers y aunque se educó en una familia real con raíces arrianistas, se hizo cristiano ortodoxo oponiéndose a su padre. Dedicó buena parte de su vida a predicar el Evangelio, primero marchándose a Roma y después en varias ciudades italianas. Volvió a la Galia, donde se unió a un grupo de misioneros para seguir promulgando la palabra de Dios. Consiguió convertir al cristianismo al príncipe Festus y bautizó a numerosas personas.

