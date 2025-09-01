Santoral del 02 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

2 de septiembre tiene lugar el Santo de San Antolín entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Antolín nació en ... la localidad francesa de Pamiers y aunque se educó en una familia real con raíces arrianistas, se hizo cristiano ortodoxo oponiéndose a su padre. Dedicó buena parte de su vida a predicar el Evangelio, primero marchándose a Roma y después en varias ciudades italianas. Volvió a la Galia, donde se unió a un grupo de misioneros para seguir promulgando la palabra de Dios. Consiguió convertir al cristianismo al príncipe Festus y bautizó a numerosas personas.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 02 de septiembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Agrícola de Aviñón

Antonino de Apamea

Elpidio del Piceno

Habib de Edesa

Nonoso

Siagrio de Autun

Zenón de Nicomedia. © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión