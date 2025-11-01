Santoral del 02 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy
El Santoral Cristiano celebra hoy, 2 de noviembre el Santo de Todos los Fieles Difuntos, entre otros.
Hoy se celebra el Día de los Fieles ... Difuntos, una festividad dedicada a honrar a aquellos que han fallecido dentro de la fe cristiana ... y se encuentran en el Purgatorio, en un proceso de purificación. La Iglesia busca, a través de este día de conmemoración, orar por los difuntos con la finalidad de establecer una conexión entre el cielo y la Tierra, permitiendo que aquellos que han dejado atrás sus pecados pued acceder a la salvación y la eternidad junto a Dios.
Onomástica de hoy
¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros.
Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar.
-
Acindino y compañeros
-
Agauno abad
-
Ambrosio de Agauno
-
Carterio de Sebaste y compañeros
-
Ernino anacoreta
-
Jorge de Viennes
-
Justo de Trieste
-
Malaquías de Armagh
-
Marciano de Calcedonia
-
Victorino de Pettau
-
Daría Bochana
-
Margarita de Lorena y Winefrida de Holywell
