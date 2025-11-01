Santoral del 02 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

DS Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El Santoral Cristiano celebra hoy, 2 de noviembre el Santo de Todos los Fieles Difuntos, entre otros.

Hoy se celebra el Día de los Fieles ... Difuntos, una festividad dedicada a honrar a aquellos que han fallecido dentro de la fe cristiana ... y se encuentran en el Purgatorio, en un proceso de purificación. La Iglesia busca, a través de este día de conmemoración, orar por los difuntos con la finalidad de establecer una conexión entre el cielo y la Tierra, permitiendo que aquellos que han dejado atrás sus pecados pued acceder a la salvación y la eternidad junto a Dios.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 02 de noviembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Acindino y compañeros

Agauno abad

Ambrosio de Agauno

Carterio de Sebaste y compañeros

Ernino anacoreta

Jorge de Viennes

Justo de Trieste

Malaquías de Armagh

Marciano de Calcedonia

Victorino de Pettau

Daría Bochana

Margarita de Lorena y Winefrida de Holywell © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión