Santoral del 02 de noviembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:00

El Santoral Cristiano celebra hoy, 2 de noviembre el Santo de Todos los Fieles Difuntos, entre otros.

Hoy se celebra el Día de los Fieles ... Difuntos, una festividad dedicada a honrar a aquellos que han fallecido dentro de la fe cristiana ... y se encuentran en el Purgatorio, en un proceso de purificación. La Iglesia busca, a través de este día de conmemoración, orar por los difuntos con la finalidad de establecer una conexión entre el cielo y la Tierra, permitiendo que aquellos que han dejado atrás sus pecados pued acceder a la salvación y la eternidad junto a Dios.

