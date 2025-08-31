Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santoral

Santoral del 01 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Consulta el santoral del día: ¡Que no se te escape ninguna felicitación!

José María Marín

José María Marín

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:57

Hoy, 1 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Josué, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Josué brindó ... su apoyo a Moisés en la dirección de los israelitas durante su travesía por el desierto, guiándolos hacia la Tierra Prometida. Tras el fallecimiento de Moisés, Dios lo designó como líder para encabezar la conquista de Canaán. Bajo su liderazgo, lograron una significativa conquista territorial y dividieron la región entre las doce tribus de Israel. Al llegar a Jericó, las murallas cayeron de manera milagrosa, allanando el camino para su entrada en la ciudad de forma asombrosa y en contra de todas las expectativas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  4. 4 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  5. 5 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  6. 6 El segundo premio de La Primitiva de este sábado, en Málaga
  7. 7 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  8. 8

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  9. 9 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  10. 10

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Santoral del 01 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

Santoral del 01 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy