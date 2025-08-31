Santoral del 01 de septiembre de 2025: Descubre qué santos se celebran hoy

José María Marín Domingo, 31 de agosto 2025, 18:57 Comenta Compartir

Hoy, 1 de septiembre el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Josué, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Josué brindó ... su apoyo a Moisés en la dirección de los israelitas durante su travesía por el desierto, guiándolos hacia la Tierra Prometida. Tras el fallecimiento de Moisés, Dios lo designó como líder para encabezar la conquista de Canaán. Bajo su liderazgo, lograron una significativa conquista territorial y dividieron la región entre las doce tribus de Israel. Al llegar a Jericó, las murallas cayeron de manera milagrosa, allanando el camino para su entrada en la ciudad de forma asombrosa y en contra de todas las expectativas.

Noticia relacionada Efemérides de hoy: qué pasó un 01 de septiembre Onomástica de hoy ¿Alguna vez te han felicitado sin ser tu cumpleaños? Entonces probablemente era tu santo. La onomástica, esa tradición con raíces religiosas, sigue muy presente en el día a día, aunque muchos ya no la vivan desde la fe. Un mensaje, una llamada o una comida improvisada bastan para mantener vivo ese pequeño ritual que nos recuerda que alguien pensó en nosotros. Más allá de lo religioso, celebrar el santo es una forma sencilla -y muy nuestra- de conectar con los demás, de mantener vivas las costumbres y de encontrar, en lo cotidiano, una excusa para celebrar. Desde Diario SUR te ofrecemos el santoral de hoy: Abigail

Arturo de Irlanda

Constancio de Aquino

Edigio

Gil

Leto

Lupo

Prisco

Sixto

Terenciano de Todi

Verena

Vicente

Victorio © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión