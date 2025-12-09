Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos policías, uno de ellos con una caja, salen de la clínica dental de Alzira. Iván Arlandis

Sanidad inspecciona varias clínicas privadas donde trabajaba el anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira

Los inspectores tratan de averiguar si más pacientes sufrieron complicaciones tras ser sedados por el especialista investigado por un delito de homicidio

Javier Martínez

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:20

Comenta

La Conselleria de Sanidad sigue realizando pesquisas para esclarecer las circunstancias que rodearon la trágica muerte de una niña de seis años y la ... grave intoxicación de otra menor tras ser sedadas en una clínica dental de Alzira. El foco de la investigación se centra en la praxis del anestesista y la actuación de la odontóloga propietaria del centro médico privado, pero también en la trazabilidad del fármaco utilizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sentencia histórica del Supremo: obliga al Ayuntamiento de Málaga a devolver a una empresa un suelo que expropió hace 30 años
  2. 2 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  3. 3 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  4. 4 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  5. 5 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  6. 6

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa
  7. 7

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  8. 8

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  9. 9 Condenado en Málaga por abusar de una hija cuando tenía 4 años y absuelto de la agresión a otra al prescribir el delito
  10. 10 El cura plurilingüe de Torremolinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sanidad inspecciona varias clínicas privadas donde trabajaba el anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira

Sanidad inspecciona varias clínicas privadas donde trabajaba el anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira