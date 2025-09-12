La vuelta al cole empieza con una sonrisa en MAEX Cuevas Queipo

Con el mes de septiembre, llega también el regreso a las aulas. Un momento de ilusión, nuevos retos y aprendizaje, pero también una oportunidad para ... reforzar hábitos saludables que acompañarán a los más pequeños durante todo el curso. Durante las vacaciones de verano, los horarios y las rutinas suelen cambiar. A veces, los niños consumen más dulces, refrescos o helados, y el cepillado dental puede verse reducido. Por este motivo, septiembre se posiciona como el momento ideal para retomar el control y asegurarse de que la salud bucodental de los niños está en perfecto estado antes de comenzar el curso.

En MAEX Cuevas Queipo son conscientes de que una buena salud bucodental es un parte fundamental de la salud general de los niños. Por ello, hacen hincapié en la importancia de acudir al dentista al menos una vez al año y adoptar buenos hábitos de higiene oral, ya que la prevención es la mejor herramienta para evitar problemas mayores en el futuro. Una revisión odontológica completa permite detectar caries o problemas dentales a tiempo, hacer un seguimiento del desarrollo dental, corregir malos hábitos y, sobre todo, educar a los niños en rutinas de higiene oral que serán la base de una sonrisa saludable.

Asimismo, estas revisiones ofrecen la oportunidad de valorar la necesidad de tratamientos de ortodoncia. La detección temprana de problemas de alineación dental o de mordida permite prevenir complicaciones futuras y llevar a cabo tratamientos más sencillos, eficaces y menos invasivos. En concreto, la ortodoncia infantil no solo mejora la estética, también favorece funciones esenciales como la masticación, la respiración y el habla.

«Sonrisas sanas para la vuelta al cole»: revisión gratuita, facilidades económicas, regalos y un espacio pensado para niños

La salud dental debe ocupar un lugar destacado entre los preparativos para el regreso a las clases. Por ello, la clínica MAEX Cuevas Queipo lanza su campaña local «Sonrisa sana con la vuelta al cole», diseñada para cuidar las sonrisas de niños y mayores tras las vacaciones de verano. Con esta iniciativa, la clínica busca que la salud bucodental sea una prioridad, ofreciendo a las familias el respaldo de un equipo cercano, comprometido y siempre dispuesto a ayudar. Como parte de la campaña, los más pequeños podrán disfrutar de una visita y valoración bucodental completa, gratuita y sin compromiso, y recibirán un pequeño regalo tras su cita.

Además, conscientes de que la visita al dentista puede generar cierta inquietud en los niños, la clínica ha creado un entorno acogedor con una sala de espera equipada con juegos y cuentos, pensado para que los más pequeños se relajen y vivan la consulta como una experiencia positiva y divertida. Este enfoque refleja el compromiso del equipo, liderado por el Dr. Alberto Cuevas, director médico de MAEX Cuevas Queipo, con el bienestar infantil, y se apoya en odontopediatras en constante formación, especializados en el trato con niños y adolescentes.

Al mismo tiempo, para facilitar el acceso a los tratamientos —especialmente en el caso de la ortodoncia—, la clínica ubicada en Málaga ofrece durante el mes de septiembre facilidades de financiación de hasta 24 meses sin intereses e incluso hasta 48 meses en algunos casos, de modo que todas las familias puedan cuidar la salud bucodental de sus hijos sin preocupaciones económicas.