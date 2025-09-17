Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vithas Xanit: más de una década cumpliendo con el máximo estándar de calidad asistencial en el mundo  

El hospital logra la cuarta reacreditación de Joint Commission International (JCI), el distintivo más prestigioso y exigente en calidad asistencial a nivel mundial

SUR

Benalmádena

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:58

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha conseguido la cuarta reacreditación de Joint Commission International (JCI), el distintivo más prestigioso y exigente en calidad asistencial ... a nivel mundial. Este reconocimiento, que solo poseen 26 hospitales en España, confirma más de una década de compromiso del centro con los más altos estándares de seguridad del paciente, excelencia clínica y gestión hospitalaria.

