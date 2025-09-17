Vithas Xanit: más de una década cumpliendo con el máximo estándar de calidad asistencial en el mundo  

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha conseguido la cuarta reacreditación de Joint Commission International (JCI), el distintivo más prestigioso y exigente en calidad asistencial ... a nivel mundial. Este reconocimiento, que solo poseen 26 hospitales en España, confirma más de una década de compromiso del centro con los más altos estándares de seguridad del paciente, excelencia clínica y gestión hospitalaria.

En total, son cuatro los hospitales del grupo que cuentan con esta acreditación: Vithas Xanit Internacional, Vithas Granada, Vithas Almería y Vithas Madrid Arturo Soria. Además, a nivel empresarial, Vithas cuenta con la distinción JCI Enterprise desde 2023.

Joint Commission International evalúa 1.300 indicadores, que incluyen todas las áreas de la atención, y aspectos como la seguridad, los derechos de los pacientes, la prevención de infecciones, la gestión del medicamento etc., así como cuestiones referentes a las nuevas tecnologías, la seguridad de las instalaciones, el medio ambiente, las competencias de los profesionales y el liderazgo de la organización entre otras.

«Esta acreditación de calidad avala a nuestra organización como centro de referencia, distinguido por su compromiso con la excelencia, la mejora continua y las buenas prácticas en la atención», explica Jose Antonio Ródenas, director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional.

Compromiso con la excelencia y la seguridad del paciente

José Antonio Ródenas destaca que «esta nueva reacreditación nos llena de satisfacción y confirma que seguimos en el camino correcto. Representa un importante respaldo al trabajo realizado, y demuestra que la organización se mantiene alineada con las mejores prácticas del ámbito sanitario».

Bárbara Torres, directora médica del Hospital Vithas Xanit Internacional, ha señalado que «lo que el paciente experimenta es, principalmente una sensación de confianza y seguridad durante su estancia en el hospital, resultado del compromiso constante de la organización con la calidad asistencial y la seguridad del paciente».

«Cada aspecto de la atención está cuidadosamente planificado y respaldado por protocolos clínicos actualizados, así como por una coordinación efectiva entre los distintos profesionales de la salud. Este enfoque integral permite ofrecer una atención segura, eficiente y centrada en las necesidades del paciente, fortaleciendo su percepción de estar en un entorno seguro y profesional», matiza Alicia González, directora de Enfermería del hospital.

Innovación tecnológica y formación continua

«El principal desafío que se marca el hospital es consolidar un enfoque permanente de progreso, fortaleciendo su dedicación a la excelencia en la atención mediante la inversión en tecnología, la capacitación continua del personal y la adopción de nuevos protocolos que garanticen la calidad, la seguridad y optimicen la experiencia del paciente», matiza Chelo García, jefa de Calidad del Hospital Vithas Xanit Internacional.

Líder en calidad asistencial

Desde su primera acreditación en 2014, Vithas Xanit Internacional ha mantenido un compromiso firme con la excelencia en la atención. Esta cuarta reacreditación consolida al hospital como uno de los pocos centros en España reconocidos por Joint Commission Internacional y nos coloca al mismo nivel de excelencia de los mejores hospitales del mundo. «Queremos que cada año represente un avance y que en cada evaluación demostremos estar mejor capacitados», finaliza Jose Antonio Ródenas.