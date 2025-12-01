Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una máquina de 'vending' ubicada en la puerta de urgencias de un hospital español.

Una máquina de 'vending' ubicada en la puerta de urgencias de un hospital español. V. VICENS

Los 'vending' de hospitales y residencias deberán tener un 80% de productos saludables

El real decreto que prepara el Gobierno obligará a todos estos centros a disponer de fuentes con agua potable accesibles y gratuitas para los usuarios

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:21

Comenta

El ministro de Derechos Sociales y Consumo avanzó hoy que el real decreto que aprobará en próximas semanas el Gobierno para garantizar una buena ... alimentación en hospitales y residencias de mayores va a regular las máquinas de 'vending' ubicadas en estos centros y obligará a las empresas propietarias a que al menos el 80% de los productos que contengan sean alimentos saludables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  4. 4 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  9. 9

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  10. 10 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los 'vending' de hospitales y residencias deberán tener un 80% de productos saludables