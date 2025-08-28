Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dosis de Lenacapavir.

La UE aprueba el uso de un nuevo fármaco para prevenir la infección de VIH

Una inyección de Lenacapavir previene los contagios durante seis meses

COLPISA

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:47

La Unión Europea ha aprobado el uso de Lenacapavir, un fármaco inyectable del laboratorio Gilead que previene las infecciones por VIH durante seis meses. La ... autorización de las autoridades europeas se produce tras la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU en junio, así como la publicación de directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en julio que recomendaron su uso como una opción para la prevención del VIH.

Te puede interesar

