«El tratamiento de la enfermedad mental debe abordarse con medios reales, que permitan al paciente continuarlo en su domicilio»

El doctor Andrés Linares Tuduri forma parte de una de las sagas familiares dedicadas a la Psiquiatría más longeva de Europa. Como director médico de ... Clínica El Seranil, ubicada en un entorno idílico frente a la playa de Benajarafe (Vélez-Málaga), ha combinado su amplia experiencia como psiquiatra con un enfoque plenamente innovador, que busca la autoestimulación de los pacientes, con el objetivo final de lograr su recuperación social, familiar y laboral. En esta entrevista, nos explica las claves de un proyecto que marca de forma genuina la diferencia en el ámbito de la salud mental.

Seranil Consultas nace desde el legado de la saga psiquiátrica más longeva de Europa: hasta cinco generaciones dedicadas a la Psiquiatría. ¿Qué aporta al proyecto un legado de tal valor?

Facilita una visión global de la historia de la Psiquiatría. Mi tatarabuelo nació en 1848, y los primeros psicofármacos no salieron hasta mediados de la década de los 50 del siglo XX, así que hacían tratamientos con lo que podían. Si con algo marcaron la diferencia tanto mi tatarabuelo como mi bisabuelo fue en tratar a los pacientes como personas, con humanidad, cercanía, empatía y familiaridad. Una forma de abordar la Psiquitaría que hemos mantenido hasta el día de hoy.

Además de la tradición familiar, el proyecto tiene otro pie en la modernización de los servicios de atención psiquiátrica. ¿Qué innovaciones aportáis?

Hace casi dos años abrimos Villa Seranil, que ofrece al paciente la comodidad de una residencia con el nivel de un hotel, próxima a la playa, con instalaciones nuevas y libres de barreras. El objetivo es transmitir paz, luminosidad y tranquilidad, trasladar el sabor y esencia mediteránea a la atención psiquiátrica, lo que resulta sin duda terapeútico. Cuenta con el apoyo de Clínica El Seranil, ubicada a apenas 200 metros, donde ofrecemos la atención médica y psicológica que precisa el paciente, además de terapias complementarias y actividades.

Pensamos que la rehabilitación y tratamiento de la enfermedad mental debe abordarse con medios reales, del día a día, que luego el paciente pueda continuar en su domicilio. Aplicamos técnicas de psicoterapia de tercera generación. Hacemos habitualmente muchas actividades de terapia ocupacional fuera de la clínica, desde yoga a terapias con perros o caballos, kayak, paddle surf... Contamos también con un barco en el puerto deportivo de Caleta de Vélez con el que realizamos frecuentes salidas. También vamos al cine, boleras, museos... Actividades que se hacen realmente todas las semanas, no de forma excepcional.

Formando parte de una familia que lleva siglo y medio dedicada a la Psiquiatría, ha observado su evolución desde primera línea. ¿Qué cambios sustanciales se han producido desde el inicio de la saga a la actualidad? ¿En qué momento se encuentra la Psiquiatría actualmente?

La Psiquiatría ha avanzado muchísimo, y sigue avanzando, tanto desde un punto de vista farmacológico como social. En los últimos años, especialmente desde la pandemia, se ha dado una mayor importancia a la salud mental. La sociedad empieza a tener presente que, sino tenemos salud mental, no tenemos nada. Si la mente no nos acompaña, estamos vacíos. Ahora se habla sin miedo sobre este tema, y muchos personajes famosos ya reconocen sin ningún temor que han tenido una crisis de ansiedad, que han sufrido depresión o incluso un brote psicótico o alucinaciones. Abordan con normalidad estar en tratamiento o en terapia con su psicólogo. Es un aspecto muy positivo, que ayuda a visibilizar que la enfermedad mental tiene tratamiento y cura en muchas ocasiones.

¿Cual sería el sello personal de Seranil Consultas, lo que os diferencia de otros centros privados de Psicología y Psiquiatría?

En varias cosas. En primer lugar, en la alta capacitación de sus profesionales. En segundo, contar con el respaldo de una gran empresa. Por ejemplo, si un paciente que está en consulta necesita un ingreso en un momento determinado, estamos conectados con Clínica El Seranil, y compartimos toda la información fácilmente. Además de completar el tratamiento con Villa Seranil, si fuera necesario, para aquellos pacientes que ingresan primero en la clínica principal, y pasan unos días estables pero no lo suficientemente bien para volver a casa. Además de psiquiatras y psicólogos, también contamos con el doctor Carlos de la Cruz, uno de los mejores neurólogos de Málaga y jefe de servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria.

En cuanto a salud mental, ¿qué situación se vive actualmente en Málaga, a nivel de servicios y necesidades de su ciudadanía?

Es deficitaria, desde el punto de vista público. He trabajado 12 años en el sistema público de salud, he sido 7 años coordinador de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital Clínico Universitario, además de tres años como coordinador de Salud Mental en Fuengirola. Por tanto, conozco bien el sistema público de salud en la provincia, y Málaga acumula un déficit histórico en camas de hospitalización en comparación con Granada o Sevilla. Un aspecto que se nota en la saturación de las unidades de Psiquiatria o en la atención que se presta. Muchas veces se apoyan en las camas que se ofrecen desde centros privados, que cuentan con mayores recursos. Aunque se está mejorando, todavía existe un número muy bajo de psiquiatras, psicólogos y enfermeros por cada 100.000 habitantes. Hay que hacer una apuesta por la salud mental que no sea sólo de palabra, sino con hechos y un incremento de la inversión pública.

Cinco años después, ¿considera que se ha consolidado en la sociedad esa mayor preocupación por la salud mental que vino como consecuencia de la pandemia?

Sí, se mantiene viva esa preocupación por la salud mental, especialmente por los jóvenes, uno de los colectivos que más sufrieron los efectos psiquiátricos y psicológicos de la pandemia, sobre todo a aquellos que estaban en la preadolescencia y adolescencia en esos años, ya que es un periodo donde se construye la personalidad y las relaciones sociales son fundamentales. Todavía persisten las consecuencias de aquello, tanto a nivel de incidencia y prevalencia de enfermedades mentales como en una mayor sensibilización por parte de la sociedad.

Echando la vista hacia el futuro, ¿hacia donde cree que debería evolucionar la Psiquiatría?

Hacia una atención más personalizada. Desde el punto de vista farmacológico, se avanza cada vez más en estudios genéticos que sirvan de apoyo a la indicación farmacológica, para buscar el fármaco más adecuado para cada paciente concreto. Se están realizando nuevas dianas terapéuticas en los fármacos, desde aquellos que actúan frente a segundos mensajeros a otros que lo hacen frente a fenómenos inflamatorios. También se está otorgando una mayor importancia a la microbiota y la relación entre cerebro y aparato digestivo. Además del uso de técnicas de estimulación cerebral profunda, como la magnética trascraneal... En definitiva, se está avanzando mucho en todos los ámbitos.

