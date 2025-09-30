Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fachada principal de Clinica El Seranil, ubicada frente a la playa de Benajarafe.
Extra Clínica El Seranil

«El tratamiento de la enfermedad mental debe abordarse con medios reales, que permitan al paciente continuarlo en su domicilio»

El Dr. Andrés de Linares Tuduri, Director Médico de Clínica El Seranil, nos explica la innovadora aproximación a Psiquiatría y al cuidado de la salud mental que este espacio ofrece a sus pacientes

Álvaro Payo

Benajarafe

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:42

El doctor Andrés Linares Tuduri forma parte de una de las sagas familiares dedicadas a la Psiquiatría más longeva de Europa. Como director médico de ... Clínica El Seranil, ubicada en un entorno idílico frente a la playa de Benajarafe (Vélez-Málaga), ha combinado su amplia experiencia como psiquiatra con un enfoque plenamente innovador, que busca la autoestimulación de los pacientes, con el objetivo final de lograr su recuperación social, familiar y laboral. En esta entrevista, nos explica las claves de un proyecto que marca de forma genuina la diferencia en el ámbito de la salud mental.

