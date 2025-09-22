Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ministra Mónica García, en el desayuno de prensa en que participó hoy. EP

Sanidad prevé empezar a regalar preservativos a los jóvenes antes de final de año

El programa busca frenar la avalancha de enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los positivos en VIH

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:22

La ministra de Sanidad espera poder tener en marcha antes de que termine el año el programa que regalará preservativos a los adolescentes y jóvenes ... españoles. El objetivo de la campaña es contribuir a frenar la avalancha de enfermedades venéreas que sufre España, la todavía demasiado alta cantidad de nuevos positivos en VIH y los embarazos no deseados.

