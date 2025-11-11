Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dr. Salvador Molina, jefe del Servicio de Oftalmología de HM Málaga, durante una revisión ocular.
Extra HM Hospitales

El Dr. Salvador Molina se incorpora como jefe del Servicio de Oftalmología de HM Hospitales en la provincia de Málaga

Con más de 12 años de experiencia quirúrgica, está especializado en cirugía de cataratas, así como en intervenciones de alta complejidad en el área de la oculoplastia

SUR

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:06

El Dr. Salvador Molina se ha incorporado como jefe del Servicio de Oftalmología de HM Hospitales en la provincia de Málaga y pasa a liderar ... un área clave en el ámbito médico-quirúrgico, que afronta ahora una nueva etapa marcada por la innovación tecnológica, la alta especialización y la ampliación del equipo médico.

