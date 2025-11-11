El Dr. Salvador Molina se incorpora como jefe del Servicio de Oftalmología de HM Hospitales en la provincia de Málaga

El Dr. Salvador Molina se ha incorporado como jefe del Servicio de Oftalmología de HM Hospitales en la provincia de Málaga y pasa a liderar ... un área clave en el ámbito médico-quirúrgico, que afronta ahora una nueva etapa marcada por la innovación tecnológica, la alta especialización y la ampliación del equipo médico.

Licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga en 2010 y especialista en Oftalmología vía MIR en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, el Dr. Molina completó en 2016 un prestigioso fellowship en cirugía oculoplástica, orbitaria y de vías lagrimales en la Clínica IMO de Barcelona, una de las instituciones de mayor prestigio en Europa en este campo.

Con más de 12 años de experiencia quirúrgica, el Dr. Salvador Molina está especializado en cirugía de cataratas, así como en intervenciones de alta complejidad en el área de la oculoplastia, destacando en blefaroplastias, tratamiento de la ptosis palpebral y cirugía del lagrimal con láser. Esta subespecialización le ha convertido en un referente en su ámbito.

«Es un honor incorporarme a un Grupo como HM Hospitales, que apuesta decididamente por la innovación y la excelencia clínica. Vamos a consolidar una unidad de Oftalmología puntera, con tecnología de última generación y un equipo altamente cualificado en todas las áreas», explica el Dr. Molina.

El nuevo jefe del servicio lidera un equipo en crecimiento, con la incorporación de especialistas de alto nivel en las diferentes subáreas de la oftalmología: catarata, glaucoma, retina médica y quirúrgica, cirugía refractiva y oculoplastia, esta última dirigida directamente por el propio Dr. Molina.

HM Hospitales

HM Hospitales cuenta en la provincia de Málaga con 3 hospitales: HM Málaga, HM Gálvez y HM Santa Elena, éste último con una clara orientación internacional.

La red asistencial de HM Hospitales ofrece una atención médica integral y coordinada en sus centros hospitalarios de la provincia, así como en el resto de la red del Grupo en España, formada por 54 centros asistenciales: 23 hospitales, 3 centros integrales de alta especialización en Oncología, Cardiología, Neurociencias, 5 centros especializados en Medicina de la Reproducción, Salud Ocular, Salud Bucodental, Medicina Estética y Cirugía Plástica y Prevención Precoz Personalizada además de 23 policlínicos.

Fundamenta su estrategia en ofrecer la mejor calidad asistencial posible al paciente, mediante la incorporación de tecnología de vanguardia y la promoción de la investigación y la docencia.

Cuenta con más de 900 profesionales en la provincia que garantizan un servicio sanitario de calidad, proporcionando a los pacientes los últimos avances diagnósticos y terapéuticos, gracias a una amplia cartera de servicios formada por la mayoría de las especialidades médicas y quirúrgicas, coordinadas entre sí, y lideradas por facultativos de reconocida experiencia.