Quirónsalud Marbella incorpora tratamientos de medicina ortomolecular, un enfoque innovador contra el envejecimiento

SUR Marbella Jueves, 27 de marzo 2025, 11:00 Compartir

Se estima que más del 33% de la población es mayor de 55 años y la estadística apunta a que en 2030 esta cifra superará el 40%. Esta tendencia supone un desafío extraordinario para los profesionales de la medicina en la medida en que esta población senior demanda un envejecimiento saludable. No se trata solo de cumplir años, sino de sumar etapas de la vida en condiciones de salud adecuadas.

En este contexto, nace el concepto de medicina ortomolecular como un innovador enfoque capaz de desentrañar los secretos del envejecimiento. «Nuestra mirada parte de la base de que cada persona es única, y por lo tanto, sus necesidades de salud y belleza también lo son. Evaluamos de manera detallada la genética y el perfil bioquímico de nuestros pacientes, permitiéndonos diseñar tratamientos específicos que aborden sus necesidades de manera integral», explica la doctora Mayca González Martín, jefa del servicio de Medicina Estética del Hospital Quirónsalud Marbella.

Con más de 20 años de experiencia en este campo, la experta considera que la clave es anticiparse a la aparición de los síntomas y ampliar la mirada de la medicina convencional. «En las fases iniciales de la enfermedad, donde ya se están produciendo alteraciones, una analítica al uso no lo refleja y, por tanto, la medicina tradicional no interviene debido a que no hay una sintomatología. Sin embargo, una mirada precisa desde el punto de vista ortomolecular, puede informarnos de una alteración de los enzimas o un estrés oxidativo y nos ofrece la posibilidad de abordar el problema de salud desde la etapa inicial con mejores resultados», señala.

Si bien la herencia genética juega un papel importante en la posibilidad de desarrollo de enfermedades, la doctora Mayca González Martín aclara que su influencia no es tan preponderante como tradicionalmente se ha creído: «debemos prestar especial atención a aquellos factores de riesgo externo que ejercen un poderoso papel en el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas como son los hábitos de vida, la exposición a contaminación, una dieta desequilibrada, el consumo de alcohol o tabaco, el manejo del estrés…».

En este sentido, la especialista de especialista en Medicina de Precisión Ortomolecular y Medicina Estética aborda cada diagnóstico de manera personalizada indagando en la génesis de la enfermedad y elaborando una radiografía precisa del paciente. «No se trata de prescribir una determinada cantidad de suplementos y, cuántos más, mejor. Mi mirada contempla el análisis de los genes y biomarcadores específicos así como otras características que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad y la respuesta a los medicamentos», puntualiza.

En definitiva, la medicina ortomolecular de precisión aborda de manera integral la salud del paciente estableciendo una serie de apartados esenciales y diferenciales con respecto a la medicina convencional:

1- Détox hepática vascular, linfática y colónica

2- Relanzamiento de la actividad enzimática celular

3- Nutrición celular

4- Modulación de parámetros inflamatorios

5- Manejo del estrés oxidativo

6- Manejo de la disbiosis y permeabilidad intestinal en los diferentes nichos ecológicos

7- Optimización de requerimientos de nutrientes

8- Optimización de la condición hormonal hacia lo fisiológico (flexibilidad metabólica)

9- Gestión del estrés y otros factores influyentes.

Precisamente, la doctora Mayca González Martín abordó los principales avances de la medicina ortomolecular en una ponencia monográfica desarrollada en el marco del I Congreso EuroAmericano de Silver Economy celebrado la semana pasada en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. El evento, considerado uno e los foros de debate de referencia en el segmento mayor de 50 años, analizó en distintas mesas de debate las claves de salud y bienestar de esta población.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.