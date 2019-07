Prevención y conocimiento, claves en la mejora de la fertilidad en España

Los participantes durante la mesa técnica. / S. Salas El pasado miércoles Diario SUR organizó en sus instalaciones la I Mesa Técnica sobre Fertilidad y Concepción con la participación de profesionales y expertos en el sector Jueves, 18 julio 2019, 17:54

España es el país de Europa con un mayor número de nacimientos procedentes de la reproducción asistida.

Según datos de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), actualmente un 8,2% de los nacimientos de nuestro país son gracias a las técnicas asistenciales. Igualmente, los datos del último registro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) de 2016, contabilizaron un total de 138.553 ciclos de fecundación in vitro y 36.463 de inseminación artificial en 307 centros de toda España, el 74% de ellos realizados en Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. De manera general, este crecimiento se debe a los cambios sociales experimentados en la última década, pero también a una mejoría y un mayor acceso a las terapias de reproducción asistida, como la inseminación artificial o la fecundación in vitro.

Para hablar de estas cuestiones y debatir acerca de las posibilidades que plantea, el pasado miércoles tuvo lugar la I Mesa Técnica sobre Fertilidad y Concepción. Un encuentro abierto al diálogo que contó con la moderación de la periodista Carmen Alcaraz y participación de un grupo de expertos formado por la Dra. Anabel Salazar, ginecóloga, especialista en reproducción asistida y directora médica de IVI Málaga; Marta Jerez, fisioterapeuta, especialista en Pelviperineología y Rehabilitación postquirúrgica en mujer y varón y directora del Instituto de Rehabilitación y Uroginecología; el Dr. Pablo Navarro, en hospitales públicos, Hospital El Ángel HLA, y como colaborador en IVI Málaga; y Rocío Domínguez, psicóloga especializada en fertilidad en IVI Málaga.

El encuentro se desarrolló dentro de la iniciativa #malagavanguardiaensanidad19 de organizada por el periódico, una propuesta que tiene como objetivo poner en valor la calidad de los servicios sanitarios en la Costa del Sol a través de mesas de debate en las que un seleccionado grupo de expertos aportarán su visión sobre diferentes cuestiones sanitarias organizadas por temáticas.

Marta Jerez, Rocío Domínguez, Carmen Alcaraz, Anabel Salazar y Pablo Navarro.

Como inicio de la tertulia, la Dra. Salazar quiso destacar la labor que realizan los centros de reproducción asistida en España, y el importante papel que realiza la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), un organismo serio y eficaz, como ente regulador. «En España la medicina reproductiva se lleva a cabo también en centros públicos, pero eminentemente el mayor volumen de ciclos se realiza en centros privados. Y el hecho de estar todos participando de un organismo de prestigio como la SEF, que regula, genera protocolos y estándares de calidad, es importante para poder desarrollarnos como un sector privado de excelencia, que se ve como un referente también a nivel europeo».

Asimismo, la doctora señaló que la evolución de la sociedad y el cambio en los hábitos de vida actual han sido determinantes en el crecimiento de la necesidad de técnicas de reproducción asistida en nuestro país. «Uno de los principales cambios que hemos experimentado es el retraso en la edad de la maternidad. Hay que tener en cuenta que la edad media de la mujer que busca de manera natural su primer embarazo está rozando los 32 años. Es, después de Italia, la más alta de Europa. Y cuando vienen a nuestro centro tienen alrededor de 37 años, cuando sabemos que por encima de 35 años las probabilidades de embarazo de manera natural van disminuyendo notablemente año tras año. Esto hace que, si ya nuestra población está más cerca de los 40, es mucho más complicado lograr el embarazo de manera natural. A esto se suman otros factores como el masculino o patologías como la endometriosis, ovarios poliquísticos, etc.». «En este escenario las parejas se ven abocadas a los tratamientos de fertilidad ante la imposibilidad de tenerlo por otros medios», apuntó Domínguez.

Por su parte, el Dr. Navarro quiso señalar también la evolución del papel del varón en los problemas de fertilidad de la pareja. «Tradicionalmente la infertilidad ha sido responsabilidad de las mujeres, pero ahora hay un cambio en este concepto y los hombres han tomado más conciencia de la importancia de su papel en la fertilidad. Han pasado de ser un poco más indolentes a partícipes. Como evidencia, en 2004 solo un 12% de los varones acudían al especialista aquejados de problemas de fertilidad, una cifra que subió al 21% en 2016. Evidentemente no significa solo que la capacidad reproductiva haya empeorado, sino que antes no se sentían responsables de esos problemas y no iban al médico, y ahora son mucho más conscientes de su importancia en esta cuestión».

«Son cambios sociales. Tener hijos ya no es un deseo exclusivo de las mujeres, ahora los dos progenitores quieren», afirmó Domínguez.

En este sentido, el especialista quiso recordar: «Un tercio de los problemas de fertilidad de la pareja son a causa de problemas en los hombres, otro tercio a causa de las mujeres y un tercer tercio de origen desconocido».

Los expertos pusieron en común ideas y retos sobre el sector. / SUR

En relación al porcentaje de causas desconocidas, Marta Jerez aportó: «En muchos casos, cuando no existen patologías ginecológicas o urológicas, puede tratarse de un problema biomecánico. Aquí es donde se involucra mi especialidad. Puede haber un fallo central en simpaticotonía que a nivel de fascia provoca una inervación en la musculatura lisa».

Referente a la edad, la fisioterapeuta señaló: «La edad coincide también a nivel biomecánico con que estamos muchas horas sentadas porque estamos en nuestro pico de la vida laboral. Esto hace que en muchos casos no se produzca estabilidad biomecánica pélvica. La pelvis al final es un compartimento que transfiere cargas al tren inferior y al tren superior. Es la integradora de presiones psicoemocionales y presiones físico-tensionales porque hay una inervación simpática y parasimpática involuntaria. Todo esto, a nivel fascial y de ligamentos, provoca un exceso de actividad electromiográfica».

Del mismo modo, Jerez resaltó que, en sus tratamientos, «trabajamos siempre con psicólogos para lograr una regulación simpático-tónica a la vez que hacemos el tratamiento de integración de la neuromodulación central y periférica. Esto significa que la mujer tenga 'un útero libre', sin bloqueos para que pueda entrar el semen primero, y que hay buen trofismo para que, una vez implantado, no aborte».

En el caso de los varones, la especialista destacó que muchos de sus pacientes acuden a la consulta tras haber realizado técnicas deportivas inadecuadas, o por el uso de prendas que provocan una excesiva compresión de los testículos. «Trabajamos mucho con deportistas. Todo por lo mismo, por exceso de tensión y pueden desencadenar desequilibrios miofasciales que den lugar a problemas como una mala regulación en la expulsión del semen».

Perfiles de pacientes y eficacia de los tratamientos

En línea con la evolución social mencionada, el perfil de los pacientes también ha cambiado en los últimos años. «En términos generales se trata de personas que han encontrado una estabilidad profesional y en la pareja y deciden dar el paso», explica Domínguez. No obstante, «ahora hay un abanico mayor de pacientes», apunta Navarro. Los especialistas coincidieron también en el aumento del número de mujeres que deciden ser madres solas. «Se ha abierto mucho el tipo de familia, monoparentales, segundas parejas que quieren ser padres o volver a serlo con una edad más avanzada, etc.», explican.

Asistentes al encuentro. / S. Salas

«La reproducción no está aislada de la sociedad», apostilló Navarro. En este sentido, el especialista explicó que cada vez más hombres pasan por la consulta de manera preventiva ante el deseo futuro de tener descendencia. «Una de las causas más comunes de infertilidad masculina es el varicocele (un agrandamiento de las venas dentro del escroto, la piel floja que sostiene los testículos, similar a una vena varicosa), y muchos hombres llegan para asegurarse de que todo está bien tras haber sido operados de esto en su infancia. También se da el caso con pacientes que han consumido anabolizantes, entre muchos otros ejemplos». Asimismo, Navarro señaló: «La calidad del semen ha disminuido mucho y por factores muy variados, aunque las tasas de embarazo se han mantenido gracias a las técnicas que se emplean. Solo hay que decir que en los años 70 la concentración de espermatozoides era del 99%, y en 2017 ha bajado al 48%», explicaba el urólogo.

No obstante, los participantes coincidieron en la mejora de las técnicas y de los resultados. «Cada vez hay más conocimiento y tratamiento mucho más adecuados para cada caso concreto», explicaron. Un ejemplo de ello es la importancia que está tomando la salud del suelo pélvico, cuyo deterioro «da muy mala calidad de vida a las mujeres y provoca muchos problemas», como apuntaba Salazar. No obstante, en este punto Jerez quiso matizar que, aunque «hemos empezado a ser conscientes de la importancia del suelo pélvico, que son los pilares, también tenemos que serlo a nivel de 'paredes' y 'techo', ya que la pelvis es un compartimento diafragma-torácico y todas estas distensiones pueden dar lugar a hipotonía o hiperactividad».

Otro punto en el que coincidieron todos los expertos fue en señalar la importancia de los equipos multidisciplinares en la medicina reproductiva, al igual que ocurre en el tratamiento de otros pacientes como los oncológicos. «Las clínicas de reproducción deben ser centros multidisciplinares en los que se cuente con psicólogos, urólogos, fisioterapeutas o especialistas en genética o inmunología, entre otros profesionales. Así podemos dar una visión y un tratamiento completo a nuestros pacientes, que es nuestra prioridad. En IVI creemos en esto y tratamos de dar el mejor servicio al respecto», subrayó la doctora médica.

La mesa tuvo lugar en las instalaciones de Diario SUR. / SUR

Dentro de las conclusiones del encuentro, Salazar indicó que en su opinión es fundamental apostar por grupos de trabajo y apoyo en los que se comparta información y experiencia con naturalidad. «A nuestra generación nos han educado para que nos desarrollemos a nivel profesional, pero nadie nos dijo que también íbamos a querer ser madres. Por eso es muy importante que las mujeres sepan que la preservación de la fertilidad es una opción que les permite organizar su vida y decidir». Por su parte Jerez quiso incidir en la importancia de acabar con los tabúes sexuales: «hay que conocer y aceptar la propia pelvis para dejar que otros la conozcan. Esto es fundamental para tener seguridad y decisión a la hora de plantearse la maternidad». Domínguez resaltó la importancia de recibir apoyo en este proceso, «son muchos cambios, sentimientos e incluso apertura de la intimidad propia o de la pareja, y recibir apoyo psicológico se hace fundamental para la salud física y mental». Finalmente, Navarro quiso resaltar la importancia de la conciliación familiar y el apoyo social a las personas que quieren ser padres, «esto tiene que venir acompañado de un programa político que lo garantice y proteja. Si no todo nuestro trabajo cae en saco roto».