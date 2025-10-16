Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cuando pedir ayuda marca la diferencia: así trabaja Brisa Adicciones en Málaga

Este centro aprovecha la petición inicial de ayuda y la dirige hacia una vida plena sin consumo de drogas o dependencias

SUR

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:05

En el abordaje de las adicciones, pedir ayuda a tiempo, es la clave para poder iniciar el camino de la recuperación. Brisa Adicciones es hoy ... un referente como centro de desintoxicación en Málaga gracias a ofrecer un tratamiento serio, cercano, novedoso y eficaz, que aprovecha esa petición de ayuda inicial y la dirige hacia una vida plena sin consumo de drogas o dependencias con o sin sustancia. La filosofía es clara —intervención personalizada basada en la evidencia científica, enfoque compasivo y no punitivo, perspectiva de trauma informado y hacer a la persona protagonista de su proceso desde el respeto y la dignidad que se merece— y se concreta en tres vías de tratamiento que se ajustan a la realidad de cada caso.

