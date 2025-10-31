Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre con un dispensador de ozempic en la mano. R. C.

El ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso

Los ciudadanos que lo usan para adelgazar casi se han duplicado en solo un año y ha superado a las dietas más conocidas y populares

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:50

Comenta

La toma de ozempic, un medicamento inicialmente desarrollado para controlar la diabetes tipo 2, es ya la primera opción de los españoles como sistema para ... perder peso. Así lo indica el estudio Salud y Estilos de Vida de los españoles, realizado por la aseguradora Aegon.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  7. 7 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  8. 8 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  9. 9 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  10. 10 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso

El ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso