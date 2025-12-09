No todo lo natural es beneficioso: tomar mucho té verde es tóxico para el hígado

«De los mitos más nocivos, más peligrosos, es que todo lo que es natural, todo lo que viene de la naturaleza es inocuo y ... beneficioso». Quien se pronuncia con esta contundencia es Raúl Andrade, jefe de servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, también catedrático de la UMA e investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND) y un reconocido experto internacional en hepatotoxicidad. Pero ¿a qué tipo de producto natural se refiere? El doctor apunta directamente al té verde. Y matiza que beber infusiones de este producto no es problema alguno para la salud, sino que se refiere a «litros de infusiones diarios» de una manera que califica como «desaforada» y también cuando se consumen extractos concentrados, que pueden tomarse en cápsulas, gotas o polvos.

Consumo excesivo de té verde y extractos puede acarrear problemas de toxicidad, según expertos sanitarios

«Uno se toma una infusión de té verde en la calle y no pasa absolutamente nada, pero el problema es que hay personas que creen que tomar concentraciones muy elevadas de té verde, a veces toman infusiones, litros de infusiones diarios, porque piensan que son eficaces para perder peso y para mejorar el estado del bienestar, y ha habido muchos problemas de toxicidad con el té verde cuando se consume de una manera desaforada, en cantidades muy importantes, sobre todo cuando se consumen extractos de té verde», reseña el doctor Andrade, quien añade: «Yo no estoy seguro de que se pueda vender eso en las parafarmacias, porque los extractos hidroalcohólicos, por ejemplo, se prohibieron hace bastantes años».

Mercado legal

De cualquier forma, en el «momento actual me refiero al mercado legal, pero por supuesto se puede comprar fuera de los circuitos institucionales y ordenados y se puede consumir, creo que hay que tener precaución con este tipo de productos», reseña.

En España aún se comercializan algunos extractos de té verde en farmacias y parafarmacias, pero están sometidos a restricciones europeas tras detectarse casos de toxicidad hepática asociados a dosis muy altas de catequinas, el principal compuesto activo. Por ello, los especialistas recomiendan prudencia y evitar el uso de productos concentrados fuera del asesoramiento sanitario.

Gradación

Por tanto, no hay riesgo por tomar entre una y cuatro o cinco infusiones de té verde al día, sino que el problema se agudiza con muchos litros o la ingesta de extractos concentrados. A partir de cinco tazas, lo prudente sería parar de consumir.

Hepatotoxicidad y sus riesgos: desde la inflamación a la insuficiencia hepática aguda en casos severos

La hepatotoxicidad puede manifestarse en forma de una hepatitis y, en los casos más severos, provocar una insuficiencia hepática aguda. Las primeras señales se dan con la elevación de las enzimas hepáticas, que muestran inflamación o estrés en el órgano. La hepatitis tóxica se da en casos graves y pueden verse síntomas como náuseas, fatiga o ictericia (piel y ojos amarillas). El daño agudo es raro, pero posible, mucho más frecuente por extractos concentrados que por infusiones.

El doctor pide tener cuidado con lo que se consume en las herboristerías. «Muchas personas piensan que las hierbas y todo lo que viene de la naturaleza, una cocción de hierbas cualquiera que se encuentra en el campo, pues es beneficioso porque es un producto natural: eso es algo totalmente falso, porque muchas hierbas tienen alcaloides tóxicos que pueden producir toxicidad, no sólo en el hígado, también en otros órganos, hay que ser muy cuidadoso», señala, para precisar: «Yo desanimaría a la población a que siguiese estas prácticas que me ha dicho esta vecina o este amigo, que le va muy bien esta hierba para cualquier problema de salud común, el estreñimiento, por ejemplo».