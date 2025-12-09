Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de una taza de té verde. SUR

No todo lo natural es beneficioso: tomar mucho té verde es tóxico para el hígado

Los expertos aconsejan evitar consumir muchos litros diarios de infusiones de este producto o extractos concentrados

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:17

«De los mitos más nocivos, más peligrosos, es que todo lo que es natural, todo lo que viene de la naturaleza es inocuo y ... beneficioso». Quien se pronuncia con esta contundencia es Raúl Andrade, jefe de servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, también catedrático de la UMA e investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND) y un reconocido experto internacional en hepatotoxicidad. Pero ¿a qué tipo de producto natural se refiere? El doctor apunta directamente al té verde. Y matiza que beber infusiones de este producto no es problema alguno para la salud, sino que se refiere a «litros de infusiones diarios» de una manera que califica como «desaforada» y también cuando se consumen extractos concentrados, que pueden tomarse en cápsulas, gotas o polvos.

