Urgencias del Hospital Miguel Servet, en Zaragoza Fabian Simón

Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner

El Gobierno de Aragón ha indemnizado a los herederos con 170.000 euros porque el error impidió un tratamiento más precoz y le resto opciones de supervivencia

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:16

Comenta

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón indemnizó la semana pasada con 169.254 euros a los herederos de un vecino de Zaragoza que ... murió como consecuencia de un cáncer dos años después de que un escáner de control realizado en la sanidad pública indicase que tenía tumores malignos en los pulmones y que, pese a ello, nadie ningún responsable sanitario le notificase el gravísimo hallazgo ni le citase para iniciar tratamiento alguno de la enfermedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

