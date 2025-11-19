La mitad de los españoles descuidan los hábitos que alejan las enfermedades cerebrales

Las dolencias cerebrales, como el alzhéimer, el ictus o el párkinson, son las enfermedades que más preocupan padecer a los españoles, pero al tiempo más ... de la mitad de la población de nuestro país descuida de forma cotidiana la gran mayoría de los hábitos de vida que previenen y alejan su aparición y que en muchas ocasiones incluso permiten evitarlas.

La evidente contradicción ha quedado constatada en el chequeo realizado por la Sociedad Española de Neurología (SEN) a través de una encuesta representativa de toda la población, con la que buscó determinar el grado de cumplimiento entre los españoles de los hábitos saludables clave para proteger la salud cerebral y prevenir las principales patologías neurológicas.

El resultado es que menos de la mitad de los ciudadanos tienen unas rutinas vitales en las destierren la mayoría de los factores de riesgo clave para desarrollar patologías cerebrales. Los neurólogos alertan de que se trata de una realidad «preocupante», ya que recuerdan que, por ejemplo, el 90% de los casos de ictus y el 40% de los diagnósticos de alzhéimer, dos de las principales causas de discapacidad y muerte en España, podrían evitarse con hábitos cerebrosaludables como la práctica de ejercicio físico y mental regular, una dieta sana, una vida social activa, el respeto del sueño y el control de la tensión arterial, que son justamente las costumbres que, según han descubierto, la mayoría no cuida.

Detectan fuertes y generalizadas carencias de sueño, dieta sana, ejercicio físico y mental y un uso abusivo de pantallas

La investigación constata notables carencias de ejercicio tanto mental como físico en la población. El 35% dedica poco o ningún tiempo cada semana a estimular el cerebro con actividades como la lectura, los crucigramas, los juegos de mesa, la pintura o la manualidades y el 60% dice no haber aprendido nada en el último año y haber leído menos de tres libros. El sedentarismo es también la característica que más define a los españoles, con solo un 37% que hace al menos tres horas de ejercicio a la semana y con la mitad, especialmente entre adultos jóvenes, que pasa más de seis horas sentado al día.

La hipertensión o la diabetes son notables factores de riesgo para la salud mental, pero el 40% nunca se controla la primera y más de la mitad no realiza análisis anuales para detectar la segunda. Algo parecido ocurre con la dieta. La mitad de la población no consume las raciones recomendadas ni de fruta ni de pescado, un tercio apenas toma verduras, pero una cuarta parte come bollería industrial y productos azucarados a diario. A ello se une un alto consumo de tóxicos: un 11% de bebedores diarios de alcohol y un 15% de fumadores.

Otro de los factores que favorecen el buen funcionamiento del cerebro es tener un sueño de calidad. Sin embargo, más de la mitad duerme menos de siete horas y un 50% no tiene un descanso reparador, sobre todo las mujeres. A ello se unen las cada vez mayores tasas de soledad no deseada, que castigan el cerebro con el aislamiento social y la falta de relaciones afectivas, así un abuso diario de horas enganchados a todo tipo de pantallas electrónicas y de redes sociales, que reduce la capacidad de concentración, atención y aprendizaje, que en horario nocturno dificulta el sueño y que, sobre todo en edades infantiles, está favoreciendo los trastornos mentales.

El chequeo concluye subrayando otros hábitos perniciosos como la muy escasa protección del cerebro ante accidentes, como lo indica que casi la mitad de los españoles no usa de forma habitual casco ni cuando montan en bici ni cuando usan el patinete eléctrico, o el notable ascenso de los problemas emocionales, con un 10% de entrevistados, sobre todo jóvenes y mujeres, que dicen sentirse tristes y descontentos de forma permanente.

El alzhéimer, lo que más preocupa

Todo esto ocurre cuando nueve de cada diez ciudadanos temen padecer alguna enfermedad cerebral y colocan cinco patologías neurológicas entre las que les generan mayor preocupación. De hecho, es el alzhéimer la dolencia que más preocupa padecer a los españoles, incluso por delante del cáncer, con el ictus en tercer lugar, el párkinson en el cuarto, la ELA en el quinto y la esclerosis múltiples en octava posición.

La conclusión del estudio está muy clara para los expertos. «Teniendo en cuenta que las enfermedades neurológicas van en aumento debido al envejecimiento poblacional, y que en España tenemos una prevalencia un 1,7% mayor que otros países europeos, la prevención se transforma en una necesidad porque es la herramienta más poderosa que tenemos para reducir la carga de estas enfermedades entre la población», asegura Jesús Porta-Etessam, presidente de la SEN.

En España las enfermedades neurológicas, la principal causa de discapacidad y la tercera de muerte, afectan ya a más de 23 millones de personas y sus costes directos son superiores a los del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes juntos. Por ello, los especialistas alertan sobre la urgencia de promover la educación en salud cerebral ya desde la infancia y multiplicar las campañas de concienciación para fomentar hábitos cerebrosaludables que ayuden a reducir las enfermedades neurológicas.