La ministra de Sanidad, Mónica García, hoy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

El Ministerio alerta de que se ha disparado la atención sanitaria pública por hospitales privados

En la última década, los centros privados integrados en la red del sistema nacional de salud aumentaron un 37% y son ya el 30% del total

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:09

La ministra de Sanidad llevó hoy al Consejo de Ministros un informe en el que alerta de la «creciente dependencia» del Sistema Nacional de Salud ( ... SNS) de los centros sanitarios privados o de gestión privada para garantizar la atención a los ciudadanos. El documento concluye que la colaboración del SNS con entidades privadas, para que asuman la atención sanitaria pública de una parte de la población, «ha pasado (en poco más de una década) de ser un recurso excepcional a convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general», algo que considera muy peligroso.

