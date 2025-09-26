Cómo la Medicina Interna Veterinaria puede mejorar la vida y la salud de tu mascota

El funcionamiento interno del cuerpo de un animal es sorprendentemente complejo y está gestionado por una gran variedad de órganos que se agrupan en sistemas. ... Cada uno de estos sistemas cumple una misión específica para mantener al organismo funcionando de forma adecuada, pero todos ellos trabajan en conjunto y están estrechamente conectados. De hecho, perros y gatos tienen hasta 78 órganos diferentes que, en muchos casos, son difíciles de examinar, por lo que su correcto estudio requiere de asistencia altamente especializada. Además, existen casos multisistémicos, donde la enfermedad afecta a más de un sistema a la vez.

En el Hospital Veterinario SOS Animal cuentan con un servicio de especialidad de Medicina Interna Veterinaria que se ocupa de diagnosticar, tratar y prevenir un gran número de patologías que afectan a los órganos internos de perros y gatos. La complejidad de estos casos, a menudo relacionados con órganos de difícil accesibilidad para la exploración, requiere contar con maquinaria, instrumental y técnica adecuados para su abordaje.

El internista veterinario diagnostica y elabora planes de tratamiento a largo plazo, especialmente para enfermedades crónicas. Esto puede incluir la prescripción de medicamentos, ajustes en la dieta, y seguimiento constante para asegurar que la condición de tu mascota está bajo control.

La Medicina Interna Veterinaria constituye un refuerzo a la Medicina General para todos aquellos casos que por su complejidad requieren de la intervención de un especialista, siendo fundamental la comunicación, colaboración y remisión. En SOS Animal, el departamento de Medicina Interna atienda a pacientes del centro y derivados por otras clínicas.

¿Qué enfermedades trata la Medicina Interna Veterinaria?

La variedad de órganos y sistemas de los que se ocupa la Medicina Interna Veterinaria hace que esta especialidad aborde enfermedades muy diversas que pueden afectar a uno varios órganos que se pueden clasificar en:

• Enfermedades respiratorias.

• Enfermedades endocrinas.

• Enfermedades digestivas y hepáticas.

• Enfermedades renales, urinarias y genitales.

• Enfermedades infecciosas.

• Enfermedades inmunomediadas.

Puedes consultar un listado con las enfermedades tratadas por la Medicina Interna Veterinaria más comunes en su sitio web.

Dr. Pablo de Linares, especialista en Medicina Interna Veterinaria

Licenciado en veterinaria por la ULPGC en 2009. Cuenta con una trayectoria profesional respaldada por una amplia formación. Destacando los internados de especialidad en Medicina Interna en la Universidad de Oregón, en Estados Unidos y como cirujano senior en el Hospital Valencia Sur.

A su vez, ha realizado estancias y visitas a hospitales de referencia por Europa, Estados Unidos y Canadá, adquiriendo una gran formación y nuevas prácticas en todos los ámbitos hospitalarios y específicamente en este servicio.

Toda esta experiencia desemboca en la publicación de varios estudios de investigación en revistas de alto prestigio nacional como internacional, así como posters y presentaciones en diferentes congresos.

También ha realizado varios posgrados, cabiendo destacar el de Medicina Interna impartido por Improve International, donde obtuvo la General Practitioner Certificate in Small Animal Medicine (GpCert-SAM) a nivel Europeo.

Más información:

Hospital Veterinario SOS Animal Málaga

Centro de Especialidades Veterinarias. Urgencias 24 horas 365 días al año.

Dirección: Calle Spengler, 20 - 29007 Málaga – Frente a Carrefour Alameda (Portada Alta).

Mail: info@grupogalacho.com

Teléfono: 952 317 692

Webs: galachoveterinarios.com | hospitalveterinariomalaga.es

Facilidad de aparcamiento.