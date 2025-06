Medicina integrativa con la Dra. Margarita Souviron y Psiquiatría con el Dr. Carlos Sánchez Menéndez

SUR Málaga Viernes, 27 de junio 2025, 12:26 Compartir

Medicina Integrativa, Homeopatía y Nutrición: un enfoque natural para tu salud, de la mano de la Dra. Margarita Souviron

La medicina integrativa es un enfoque que combina lo mejor de la medicina convencional con terapias complementarias como la homeopatía y una nutrición consciente, creando un plan personalizado que aborda cuerpo, mente y espíritu.

La homeopatía utiliza remedios naturales para estimular la capacidad innata del cuerpo para sanarse, equilibrando las energías internas y fortaleciendo el sistema inmune. Por otro lado, una nutrición adecuada es esencial para proporcionar al cuerpo los nutrientes que necesita para funcionar correctamente y prevenir enfermedades.

Los beneficios de este enfoque integrativo incluyen:

-Mejora del bienestar general.

-Fortalecimiento del sistema inmune.

-Reducción del estrés y ansiedad.

-Equilibrio hormonal y emocional.

-Mejor uso de medicamentos convencionales.

La medicina integrativa no solo trata síntomas, sino que busca encontrar y sanar las causas profundas, promoviendo una salud plena y sostenible a largo plazo.

Hablamos con la Dra. Souviron, la referente en Andalucía, para que nos detalle su actividad dentro de la Medicina Integrativa.

- ¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Comencé a trabajar en medicina general, nutrición y dietética hace más de treinta años y, desde los inicios, mi formación fue creciendo siempre hacia una práctica natural e integrativa en las patologías de mis pacientes, así como en sus hábitos de vida y en la prevención respetuosa de sus futuras dolencias, preservando siempre el sentido de equilibrio en la salud.

- ¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece?

La atención a enfermedades crónicas, psicosomáticas y alargadas en el tiempo, por fracaso de otros tratamientos, alergias, intolerancias, autoinmunes, procesos digestivos y respiratorios, y siempre la demanda emocional.

La atención, diagnóstico y tratamiento a mis pacientes pasa por una historia clínica completa, en cuanto al tiempo y a su persona. De ahí el concepto integrativo, para no dejar nada fuera de sus necesidades y dolencias, ya que todas están interconectadas pues somos una unidad.

La doctora Margarita Souviron.

- ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

Lo más demandado es la escucha y el tiempo, que necesitan los pacientes para sentirse en unas manos humanas que van a ayudarles con sus problemas, patologías, desórdenes de vida y/o conflictos emocionales. La explicación acerca de lo que están viviendo, la interpretación de sus análisis y pruebas diagnósticas, y la esperanza acerca de sus tratamientos.

- ¿Nos podría explicar en qué consiste la Medicina Integrativa?

Sencillamente en volver a unir lo que, con el tiempo, las especialidades y algunos conceptos nuevos, han ido separando.

El usar y tener en cuenta todos los factores físicos, psíquicos, emocionales e incluso, a veces, espirituales, del paciente y todos los recursos terapéuticos, incluyendo el gran abanico que va desde lo más novedoso en medicina farmacológica a lo más clásico en remedios naturales, como puede ser la dieta y los hábitos de vida.

- Háblenos brevemente de Homeopatía. ¿Cómo trata las enfermedades? ¿Qué porcentaje aproximado de éxito obtiene entre sus pacientes?

Para que todos lo entiendan, la homeopatía, que es muy antigua, se parece en su forma de acción a la inmunología, muy aceptada y valorada hoy día. No obstante, en toda Europa y parte del mundo la Homeopatía está integrada dentro de la medicina oficial y se prescribe como las demás terapéuticas.

Es muy eficaz en prácticamente todas las patologías, tanto crónicas como agudas, y con especial eficiencia en personas con muchos tratamientos de otro tipo, que no le han funcionado, o que le están dando muchos efectos indeseables. También los niños y los ancianos, que son más vulnerables, se benefician de la Homeopatía con resultados muy eficaces y eliminando el riesgo de toxicidad.

- A nivel de Nutrición, ¿qué consejos puede darnos para un correcto equilibrio? ¿En qué casos es necesario acudir a un profesional?

Hay consejos generales como que la dieta tienda a alcalinizar el medio, o que las calorías sean equilibradas, y que contenga los tres principios inmediatos, más vitaminas, minerales y fibras. Pero lo ideal es que sea personalizada, por tanto, son infinitas las variaciones según el paciente y sus características o necesidades.

Acudir a un profesional de la nutrición es muy beneficioso y sería conveniente hacerlo en cualquier enfermedad, para acompañar el proceso y asegurar una mejoría de la salud total, y un acompañamiento muy útil a cualquier tratamiento que esté siguiendo, sobre todo en enfermedades graves y oncológicas.

- ¿Cúal es el perfil de sus pacientes?

Afortunadamente no tengo un perfil definido de pacientes, pues por mi consulta pasan personas de todas las edades, con todo tipo de patologías, incluyendo en gran medida las problemáticas psicosomáticas y emocionales, así como las dolencias crónicas.

- ¿Qué considera que la hace única y especial en el sector?

Lo que me pudiera hacer especial es la experiencia de tantos años buscando la verdad en mis pacientes, el trato muy personalizado, la disponibilidad por mi parte, y el estudio constante para ofrecer soluciones reales y naturales.

Gracias a Dios, hay cada día más compañeros que empiezan a compartir estos conceptos y esta forma de abordar la medicina.

Doctor Carlos Sánchez Menéndez: «El cerebro no deja de evolucionar mientras estamos vivos»

Según el último estudio internacional publicado de manera conjunta por el grupo AXA y el Colegio General de Psicología en España sobre Salud y Bienestar Mental, el 34% de los españoles asevera sufrir algún problema de esta índole, una de las cifras más elevadas de Europa. Además, España glosa la quinta posición mundial en consumo de estupefacientes, si nos atenemos a lo enunciado por la OCDE. Quizá por ello, uno de los tabúes de la sociedad de antaño, hoy cope los grandes debates de la agenda pública: la salud mental.

De todo ello, hablamos con el médico-neuropsiquiatra, doctor Carlos Sánchez Menéndez. Nacido en el seno de una familia dedicada al ámbito facultativo, es licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba. En el Hospital Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, estudió la especialidad de Psiquiatría y Psicología Clínica gracias a lo que obtuvo un conocimiento exhaustivo en el campo de la psiquiatría bio-psico-social a través de las claves y herramientas más innovadoras.

Ampliar Doctor Carlos Sánchez Menéndez.

-Explíquenos brevemente en qué consiste laPsiquiatría Bio-psico-social.

Es la base más completa y vanguardista tanto de la psiquiatría como del resto de las especialidades médicas. Trata de llegar a los aspectos fundamentales de la vida de un paciente teniendo en cuenta los tres ejes a los que alude el propio término:

- Bio: apela al funcionamiento global del cuerpo humano, con especial atención al sistema nervioso central y periférico.

- Psico: demanda a la parte psicológica y revela el carácter y personalidad de la persona.

- Social: obedece al entorno del paciente, ámbito laboral, familiar, religión, situación económica…

Tomando en consideración estas tres ramas de la psiquiatría podemos abordar con mayor éxito al paciente en su totalidad. Compaginar las subespecialidades de psiquiatría infanto-juvenil y neuropsiquiatría me permite tratar con personas de todas las edades. El cerebro no deja de evolucionar mientras estamos vivos.

-¿Cuánto tiempo lleva dedicándose al ámbito de lasalud mental?

Llevo 15 años atendiendo a pacientes en mi propia consulta en la ciudad de Málaga.

-¿Cuáles son sus valores a nivel profesional?

Creo en la Medicina basada en la evidencia científica, en la ética profesional y en la humanidad personal.

-¿Cuáles son los principales tratamientos que ofrece su consulta?

Trabajo a diario en psiquiatría general, la cual cubre los problemas de salud mental más frecuentes en la población de nuestros días ( ansiedad y depresión, fobias, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo…)

Además, me dedico con especial interés personal y formación clínica a la neuropsiquiatría (manejo de pacientes con trastornos neurológicos de base o con afectación psiquiátrica secundaria: (demencias, parkinson, ictus, esclerosis múltiple, etc). Estas enfermedades cursan a veces en su evolución con depresión, afectación de conducta o delirios. También me dedico a tratar las adiciones. Asimismo, soy psiquiatra infantojuvenil. De modo que recibo en consulta diariamente a niños y adolescentes con trastornos de conducta, TDAH, trastorno del espectro autista o afectaciones en su neuro desarrollo, entre otras cuestiones.

Doctor Carlos Sánchez Menéndez.

-¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

Los relacionados con la ansiedad y la depresión son los más comunes tanto en adultos como en niños. La depresión infantil es algo muy infradiagnosticado. También lo relativo a las adicciones con y sin sustancia química, TDHA y trastornos de conducta.

-Acerca de las adicciones, ¿cuáles son las más comunes, cómo las trata y cuál es el porcentaje de éxito entre sus pacientes?

Conviene distinguir entre dos tipos de adicciones: las conductuales (sin sustancia) y las que requieren del consumo de una o varias sustancias químicas (legales o no).

Las más frecuentes en el primer caso son las relacionadas con el sexo, la pornografía, pantallas y el juego.

En el segundo, además del tabaco, las más recurrentes son el alcohol, el cannabis y la cocaína. Eso sí, desde hace una década están apareciendo nuevas drogas de diseño que en ocasiones van por delante del conocimiento de las sociedades científicas dedicadas a su investigación. Cada año se crean nuevas drogas, creadas a partir de otras antiguas.

Ante este tipo de casuísticas, dividimos el proceso terapéutico en dos fases: la desintoxicación y la deshabituación. La primera suele durar alrededor de un mes. Lo ideal es que el paciente se someta al tratamiento en alguna clínica especializada.

El segundo periodo ha de prolongarse toda la vida porque ya no se trata de sacar la sustancia de la sangre del paciente, sino de aprender a vivir sin ella.

Resulta importante subrayar que la adicción es una enfermedad crónica que anula la voluntad del paciente y disminuye hasta desaparecer la autoconsciencia del problema existente.

Familiares, amigos e incluso el cumplimiento de la ley son los motivos por los que a veces se comienza un cambio de actitud. El primer ciclo es fundamental para conducir al paciente hacia un tratamiento progresivo y duradero

No se debe hablar de un porcentaje de éxito de recuperación en el caso de las adicciones. Sí puede producirse una remisión en la actividad adictiva, aprendiendo el paciente a convivir con ella de esa forma.