Málaga, pionera en salud dental con una jornada única en la clínica MAEX Cuevas Queipo

Málaga acoge la primera formación de implantes subperiósticos de la mano del dr. Montes, eminencia médica con amplia experiencia en este tratamiento, junto con los ... bioingenieros de Custom Implants y el laboratorio Phibo Group, acompañados por Filipa Nunes, Directora de Calidad Corporativa y Responsable Médica MAEX.

Durante la jornada se han presentado los detalles y procedimientos del tratamiento y se ha expuesto un caso clínico a nivel práctico. Mediante una cirugía retransmitida por streaming en directo gracias a una tecnología de cámaras con control remoto y lentes de última generación, en un gabinete específico que ha sido adecuado a este sistema puntero de retransmisión de altísima calidad. Los asistentes han podido seguir dicha cirugía a tiempo real desde la sala de formación de la clínica Maex Cuevas Queipo.

La clínica MAEX Cuevas Queipo de Málaga es pionera en el desarrollo clínico de esta técnica, con tal vez el mayor número de pacientes con éxito (más de 130 implantes subperiósticos mono o bimaxilares simultáneos realizados) y la más extensa variabilidad clínica de procedimientos, muchos de ellos originales e innovadores.

Este tratamiento ha supuesto una revolución que da solución a casos de pacientes desahuciados por ausencia de hueso. El implante subperióstico ha evolucionado desde indicaciones básicas a la capacidad de solventar situaciones impensables hasta hace pocos años muy diversas pero que exige una formación en indicaciones, diseños, técnica quirúrgica y prostodóncica muy específica y es altamente dependiente de la excelencia profesional del grupo de trabajo.

El objetivo de esta formación está en línea con la filosofía MAEX y su constante desarrollo de centros de excelencia dental. Son grupos de profesionales que durante muchos años han incorporado para sus pacientes los mejores procedimientos y han sido pioneros en el desarrollo y la difusión de los mismos en la comunidad científica. Por ello se organiza una formación de estas características y exclusiva para los directores clínicos de centros MAEX. Son el nicho ideal de generalización de esta técnica ya muy experimentada en Málaga y que al incorporarse en todos los centros MAEX beneficiará con altísimas tasas de éxito a un gran número de pacientes con escaso hueso disponible o que han sido desahuciados por fracasos de otros tratamientos implantológicos.

Sobre el perfil de paciente para este tipo de tratamiento, el dr. Montes concreta -en palabras textuales- que «es especialmente para aquellos a los que han propuesto técnicas agresivas de reconstrucción ósea o cigomáticos más invasivos, los que han sido desestimados por toma de medicamentos para osteoporosis, a los que se han recomendado tratamientos alternativos de alta complejidad y diversas cirugías consecutivas y ausencia de dientes fijos inmediatos, los que presentan atrofias óseas con fracaso de implantes previos y las complicaciones de los implantes cigomáticos que antes prácticamente carecían de solución«.

Tras la jornada, médicos y odontólogos han intercambiado impresiones y compartido experiencias dentro de este grupo colaborativo de excelencia profesional que conforma MAEX.