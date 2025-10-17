Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Extra MAEX Cuevas Queipo

Málaga, pionera en salud dental con una jornada única en la clínica MAEX Cuevas Queipo

El Dr. Montes, apoyado por el Dr. Tudela y el Dr. Cuevas Millán, director médico de la Clínica MAEX Cuevas Queipo han impartido una formación sobre un nuevo enfoque con implantes subperiósticos

SUR

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:07

Málaga acoge la primera formación de implantes subperiósticos de la mano del dr. Montes, eminencia médica con amplia experiencia en este tratamiento, junto con los ... bioingenieros de Custom Implants y el laboratorio Phibo Group, acompañados por Filipa Nunes, Directora de Calidad Corporativa y Responsable Médica MAEX.

