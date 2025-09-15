Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Primera intervención realizada en HM Málaga con el navegador.
Extra HM Hospitales

HM Málaga se convierte en el primer hospital privado de Andalucía en realizar cirugías de columna con un navegador 3D de última generación

Esta tecnología optimiza cada fase de la cirugía y reduce las complicaciones asociadas a la colocación de implantes como tornillos, prótesis y dispositivos interespinosos

SUR

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:54

El Hospital HM Málaga ha incorporado un innovador sistema de imagen tridimensional intraoperatoria y navegación quirúrgica, lo que se traduce en una mejora en la ... seguridad y precisión de la cirugía de columna. Se trata de una tecnología única en la sanidad privada andaluza que optimiza cada fase de la cirugía y reduce las complicaciones asociadas a la colocación de implantes como tornillos, prótesis y dispositivos interespinosos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur HM Málaga se convierte en el primer hospital privado de Andalucía en realizar cirugías de columna con un navegador 3D de última generación

HM Málaga se convierte en el primer hospital privado de Andalucía en realizar cirugías de columna con un navegador 3D de última generación