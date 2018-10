«Luchamos contra el intrusismo profesional en la medicina estética para evitar peligros a la sociedad malagueña»

Dr. Pedro Bonal, médico estético y presidente de Medesma. Entrevista al Dr. Pedro Bonal, presidente de la Asociación de Medicina Estética de Málaga (Medesma) Lunes, 29 octubre 2018, 18:00

Medesma es una asociación vinculada al Colegio de Médicos que, desde 2017, preside el doctor Pedro Bonal. ¿Cuál ha sido el recorrido de la asociación hasta hoy?

Cuando nació la asociación, el objetivo primero era el de facilitar a los médicos instrumentos de formación. Era una época en la que no existía tanta difusión sobre la medicina estética y no había canales formativos. Es cierto que algunas universidades sí formaban profesionales para medicina estética, pero no existían después cursos para reciclaje. Por eso, una de las primeras funciones de la asociación fue garantizar estos servicios y agrupar a los miembros especializados. Nos encargamos de evaluar a los médicos para asegurar su capacitación para ejercer la medicina estética.

¿Y qué labor desempeña?

Actualmente seguimos haciendo nuestros cursos de reciclaje, para que todos los profesionales estén al día y no haya nadie que se quede atrasado en materia de medicina estética en Málaga. Y además contamos con certificaciones oficiales que identifican a los profesionales que están formados realmente para ejercer esta especialidad. En este sentido hay que recordar que, como poder, puede cualquier médico, pero nosotros acreditamos que está especializado y cuenta con los conocimientos suficientes para ejercer la medicina estética.

Profesionales asociados a Medesma.

Uno de los logros de la asociación ha sido atraer a Málaga el Congreso Nacional de Medicina Estética.

Así es. Ha sido un éxito tanto para la ciudad, como para la profesión, y por supuesto para nosotros, que como asociación provincial hemos participado en la gestión del evento. Este próximo mes de febrero se celebrará la quinta edición consecutiva y ya contamos con dos mil asistentes. Además el año pasado se logró la consideración de 'congreso internacional' al reunir a médicos de todas las partes del mundo. Estamos muy satisfechos.

¿Y qué ha aportado a Málaga?

Ha aportado principalmente dos cosas: por una parte el prestigio científico de los profesionales que acuden, ya que la Sociedad Española de Medicina Estética reconoce que es una zona donde hay grandes profesionales y existe un alto nivel de cualificación. Y por otra también es bueno para Málaga como ciudad turística que es, porque estos profesionales son un turismo de calidad para la provincia.

¿Cuál diría que es hoy el mayor reto?

Sin lugar a dudas, la lucha contra el intrusismo. Hay quienes están ejerciendo la medicina estética sin siquiera ser médicos. Además de competencia desleal, puede suponer un riesgo grave para la salud del paciente. Por eso animamos a cualquier persona que sepa que se está dando esta circunstancia a contactar con nuestra asociación para denunciarla.

¿Existe mucho intrusismo profesional en la provincia de Málaga?

Tal vez por el prestigio que ha adquirido la zona, han proliferado muchas clínicas de estética. Como comentaba, en algunas están ejerciendo 'profesionales' que no son ni médicos. Nos vemos un poco desbordados pero desde Medesma trabajamos para dejar muy claro a la población, a todos aquellos que quieran realizarse un tratamiento estético, que éste ha de realizarlo un médico especializado en esta área.

¿Y qué recomendaciones hacéis para que puedan comprobarlo?

Lo primero, que comprueben si están registrados en el Colegio de Médicos. Lo segundo, que se pongan en contacto con nosotros para que les informemos si, además, están acreditados para ejercer la medicina estética por ser su especialidad. En la propia página web de Medesma se puede consultar esta información.

«Desde Medesma, hacemos un llamamiento a la sociedad malagueña para que, quienes sepan que algún centro está ejerciendo la medicina estética de forma ilegal, nos contacten» Dr. Bonal

Entiendo que es importante no sólo a nivel de resultados, sino de la propia salud del paciente...

Así es. Algunos de estos tratamientos requieren incluso de intervención. Y pueden tener en todos los casos efectos secundarios poco deseables si no se realizan correctamente. Y si encima el que te lo realiza no es ni médico…

¿Cómo lucha Medesma ante esta situación?

Actualmente, estamos elaborando varias denuncias penales contra algunos centros. Por eso quiero insistir: si alguien ha tenido algún problema con algún centro en el que los profesionales no estén bien formados, o sepa que los tratamientos no están siendo realizados por médicos, que se ponga en contacto con nosotros. Pondremos a su servicio nuestros servicios jurídicos, porque tenemos que eliminar este tipo de centros de nuestra provincia. Desde Medesma, hacemos un llamamiento a la sociedad malagueña para que, quienes sepan que algún centro está ejerciendo la medicina estética de forma ilegal, nos contacten a través del email medicina@medicinaesteticamalaga.com o llamando al teléfono 952 12 31 23. Nosotros pondremos a nuestros abogados, especializados en estas causas, a su servicio. Queremos evitar un peligro para la sociedad malagueña.

Más información

Asociación de Medicina Estética de Málaga (Medesma)

C/ Panaderos, 3 - 1ºA. 29001 Málaga

Tel.: 952 123 123

Email: medicina@medicinaesteticamalaga.com

www.medicinaesteticamalaga.com