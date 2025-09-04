Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una sala de reahabilitación para lesiones medulares

Las lesiones medulares reducen la esperanza de vida en 9 años

El dato empeora para quienes las sufren a partir de los 65 años de edad ya que disminuye a cinco años y medio desde su ingreso

J. M. L.

Toledo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:00

Un estudio del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ha revelado que los lesionados medulares reducen su esperanza de vida algo más de nueve años. ... Así, si la esperanza de vida de la población general es de 83,7 años, en el caso de los afectados por una lesión medular se reduce a 74,4. El dato empeora para quienes sufren esta lesión a partir de los 65 años de edad pues su supervivencia es de cinco años y medio tras su ingreso.

