La Junta recuerda que la resonancia magnética del Materno funciona desde el 8 de abril en periodo de formación

Ante las críticas del PSOE, la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga ha aclarado que es preciso que el personal de Radiodiagnóstico, los técnicos y personal de enfermería aprendan el manejo de este equipamiento

E. P.

Lunes, 22 abril 2019, 20:31

La Delegación del Gobierno andaluz en Málaga ha aclarado, tras las críticas del PSOE, que la resonancia magnética del Hospital Materno Infantil, centro dependiente del Hospital Regional Universitario de Málaga, ya está en funcionamiento.

En concreto, han precisado que se encuentra en marcha desde el pasado 8 de abril, cuando comenzó el periodo de formación de esta potente herramienta de radiodiagnóstico. Además, han señalado, en un comunicado, que es preciso que el personal de Radiodiagnóstico, los técnicos y personal de enfermería aprendan el manejo de este equipamiento al tratarse de una resonancia de última tecnología.

La Unidad asistencial de Radiodiagnóstico del Hospital Regional de Málaga prevé que el periodo de formación tenga una duración de entre dos y cuatro meses, teniendo en cuenta la complejidad de los estudios que se llevarán a cabo.

No obstante, han subrayado que «es importante recalcar que la formación no compromete la seguridad del paciente, ya que esta no emite radiación, sino que se trata de criterios técnicos que son necesarios perfilar para el manejo de tan sofisticada herramienta diagnóstica«.

La formación de los profesionales para el manejo de la nueva resonancia magnética es el procedimiento habitual que se sigue para la puesta en marcha de cualquier adquisición de equipamiento. El personal, además, está cualificado y cuenta con décadas de experiencia en radiodiagnóstico.

Desde la puesta en marcha en periodo de formación, cada día están siendo diagnosticados una media de seis pacientes, tanto en edad pediátrica como adultos. Asimismo, han recordado que este centro atiende a menores y a mujeres, si bien está previsto que con la puesta en marcha pueda atender a pacientes adultos externos derivados de otras especialidades.

Por tanto, han insistido en que hace más de 15 días que se están haciendo pruebas diagnósticas tanto a pacientes ingresados en el Materno Infantil como a otros derivados de consultas externas.

Hasta la fecha, una quincena de profesionales han trabajado con la resonancia magnética del Materno Infantil en su periodo de formación, que se completará en función de la complejidad de las pruebas. En paralelo, el resto de estudios se siguen haciendo en la resonancia magnética del Hospital General, en función del área anatómica y de si es necesaria la sedación.