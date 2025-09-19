Ita ofrece en Málaga asistencia integral para el tratamiento de trastornos alimentarios

Ante el grave riesgo para la salud mental y física que representan los llamados Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) sólo cabe plantear un tratamiento ... inmediato y de carácter integral. Ita, la red más grande de España de centros dedicados a la Salud Mental con una trayectoria de más de 30 años, cuenta en Málaga con los recursos asistenciales necesarios para cubrir todos los pasos para su recuperación. Su equipo multidisciplinar y especializado (psicólogos, psiquiatras, médicos, nutricionistas, neuropsicólogos, educadores sociales y terapeutas ocupacionales) abordan los casos más complejos, sea cual sea su gravedad, con el máximo nivel de efectividad.

Ita Salud Mental cuenta en Málaga con un Hospital de día y consultas externas (Ita Salitre) y con un centro de Hospitalización (Ita Torre del Mar). «El modelo asistencial de Ita cuenta con una característica que le hace distinguirse en lo referente a calidad del tratamiento: el 'continum asistencial', que consiste en la posibilidad de acompañar al paciente en todas las transiciones y necesidades vitales a lo largo del tiempo», detalla Adrián Perea, director de Ita Torre del Mar.

«Trabajamos desde una perspectiva biopsicosocial todo lo relacionado a las problemáticas en Salud Mental que afectan al individuo. Hacemos un abordaje multidisciplinar (psicológico, neuropsicológico, médico, psiquiátrico, nutricional, ocupacional y social) de todas las áreas afectadas por el problema y mantenemos una relación de apoyo y colaboración con toda la red y sistema que se circunscriben alrededor de la vida de la persona», ahonda Laura Reina, directora de Ita Salitre.

'Continum asistencial' en Málaga

La red de centros con las que cuenta Ita en la provincia de Málaga representa un perfecto ejemplo del 'continum asistencial', al disponer tanto de un espacio para consultas externas y puntuales (Ita Salitre) como un centro de internamiento (Ita Torre del Mar).

«Según las posibilidades de contención y severidad de los síntomas que presenta el paciente podemos ayudar desde una estancia diurna en el mismo recurso de hospitalización ubicado en Torre del Mar o en calle Salitre en Málaga, centros en los cuales se realizan consultas externas para los pacientes que requieren únicamente de una atención ambulatoria», explica Adrián.

«El modelo está preparado para adaptarse a las necesidades de cada paciente, con la realización de un PTI (plan terapéutico individualizado) que facilita los objetivos a conseguir en cada una de las etapas de tratamiento», detalla Adrián. «Podemos realizar dichos PTIs en función de su estado clínico, áreas afectadas por la enfermedad y los apoyos que la persona obtenga del exterior, garantizando que los tratamientos sean eficaces», añade Laura.

Ita Salitre: consultas externas y Hospital de Día

Ita Salitre es un centro especializado en la atención de problemáticas en Salud Mental (Trastornos de la Conducta Alimentaria, Salud Mental del adolescente/adulto y los Trastornos del Neurodesarrollo). Dispone de dos recursos: consultas externas y Hospital de día, y su atención abarca todo tipo de pacientes desde los 6 años hasta la edad adulta.

Dentro de Hospital de día, cuenta con tres unidades diferenciadas: TCA, Unidad de Salud Mental del Adolescente, y Neurodesarrollo para atender específicamente desde los 10 años hasta la adultez joven.

«Para iniciar tratamiento, la primera consulta es informativa y gratuita. Posteriormente realizamos una valoración interdisciplinar para determinar el recurso de tratamiento que consideramos será más eficaz para cada paciente. Posteriormente, iniciamos el plan de tratamiento individualizado indicado», enumera la directora.

Dentro de los programas de Ita Salitre, se trabaja tanto a nivel individual con el equipo multidisciplinar de pacientes, ) y también grupal a través de terapias grupales y terapia familiar.

Ita Torre del Mar: atención 24 horas

Por su parte, Ita Torre del Mar ofrece atención 24 horas con una disponibilidad total de 21 plazas para pacientes que requieren una contención del síntoma durante todo el día. «La unidad 24 horas está orientada a aquellos pacientes que requieren de un control total de la conducta. Tenemos una planificación horaria donde se encajan los diferentes talleres y terapias grupales (diseñadas para enriquecer al paciente con herramientas necesarias que facilitarán enfrentarse en su día a día a todas las dificultades cotidianas), con la atención personalizada de cada uno de los profesionales del equipo interdisciplinar», profundiza su director.

«Atendemos una casuística amplia y diversa, aunque hemos percibido un aumento de casos de TCA del perfil más internalizante, con síntomas como aislamiento, bajada del estado de ánimo, disforia, autolesiones, ideaciones autolíticas o pérdida de peso. Y de forma contundente, podemos asegurar que han aumentado las demandas de personas con rasgos propios del espectro autista (TEA)», valora Adrián.

Apuesta por la innovación: nueva unidad de neurodesarrollo y guía de adaptación para pacientes TEA

La apuesta por la innovación es otro de los aspectos que sitúan a Ita a la vanguardia en el ámbito de la Salud Mental. «Hemos incorporado en Ita Salitre una nueva unidad de centro de día de neurodesarrollo, para atender pacientes con estas necesidades; y el neurofeedback para ayudar a una adecuada autorregulación y avance en su recuperación», anuncia Laura. «Además, seguimos apostando por el teatro terapéutico dentro de nuestros programas de tratamiento», añade.

«Actualmente tenemos en Ita Torre del Mar una guía de adaptación para pacientes diagnosticados de TEA que a su vez están sufriendo un TCA, con unos resultados magníficos, suponiendo una herramienta esperanzadora para muchas familias que acuden en momentos de elevada vulnerabilidad», pone en valor Adrián .

«En este momento, estamos realizando una formación en terapia sistémica para continuar actualizando nuestros equipos desde esta visión relacional de la psicoterapia», adelanta el director de Ita Torre del Mar.

Así, gracias a este enfoque multidisciplinar y de atención integral, que facilita una atención directa y específica para cada fase del trastorno y sus diversos grados de gravedad, Ita brinda a sus pacientes malagueños las mejores garantías de éxito en el tratamiento de TCA y otros trastornos.