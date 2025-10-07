Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dr. Manuel Díaz Samada, jefe del servicio de Traumatología de HM Hospitales en Málaga.
HM Hospitales en Málaga lidera el Congreso de Artroscopia y Rodilla con la presidencia del Dr. Díaz Samada

El Congreso reunirá en Marbella los mayores expertos nacionales e internacionales, entre los que se encuentran traumatólogos de HM Hospitales de la provincia de Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 17:05

El Dr. Manuel Díaz Samada, jefe del servicio de Traumatología de HM Hospitales en la provincia de Málaga, ha sido elegido presidente del 13º Congreso ... Conjunto de la Asociación Española de Artroscopia (AEA) y la Sociedad Española de Rodilla (SEROD), que se celebrará en Marbella los días 6,7 y 8 de mayo.

