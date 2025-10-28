El Hospital Vithas Xanit Internacional apuesta por el láser de femtosegundo en cirugía de cataratas

Las cataratas son una de las principales causas de pérdida de visión en personas mayores y afectan de forma directa a su calidad de vida. ... Esta patología, muy frecuente a partir de los 60 años, puede derivar en ceguera evitable si no se trata a tiempo y para dar respuesta a este problema social, el servicio de Oftalmología Hospital Vithas Xanit Internacional apuesta de forma clara por la técnica más avanzada en cirugía de cataratas denominada láser de femtosegundos.

El jefe de la unidad, el doctor Ángel Cilveti, señala que la operación de cataratas dura aproximadamente 20 minutos y se realiza con sedación en régimen ambulatorio. «Gracias a la incorporación del láser de femtosegundo, tecnología que solo ofrecen unos pocos centros en Andalucía, el procedimiento es más preciso, seguro y con una recuperación mucho más rápida», señala el doctor.

«Además, la intervención puede incluir la implantación de lentes intraoculares personalizadas, que pueden corregir la visión cercana y lejana, permitiendo a muchos pacientes prescindir de las gafas después de la cirugía», afirma el Dr. Cilveti.

De esta forma, en tan solo unos días, los pacientes operados de cataratas notan una mejora significativa en su visión, lo que repercute directamente en su autonomía, seguridad y calidad de vida. «Recuperar la visión significa recuperar independencia y confianza», destaca el jefe del servicio de Oftalmología del hospital.

«La intervención se realiza en instalaciones equipadas para abordar cualquier complicación, aportando al paciente la máxima seguridad y tranquilidad en todo el proceso», recalca el facultativo, quien subraya que «el Hospital Vithas Xanit se consolida como centro de referencia en la cirugía de cataratas en la provincia, diferenciándose por su apuesta por la innovación tecnológica, contando por ejemplo con el láser de femtosegundo, un recurso que garantiza resultados de primer nivel en salud ocular».

Instituto Oftalmológico Vithas

El Instituto Oftalmológico Vithas (INOV) se integra en el innovador modelo de institutos Vithas, iniciado en 2021, y que se caracteriza por la excelencia médica, el trabajo en red de sus integrantes, la promoción de la investigación traslacional y la docencia. Un modelo de éxito, diferencial y estratégico, que Vithas ya aplica en especialidades como la cardiología, con el Instituto Cardiovascular Vithas (ICV); la neurología, con el Instituto de Neurociencias Vithas (INV); y en la oncología, con el Instituto Oncológico Vithas (IOV).

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.