Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Dr. Cilveti en quirófano con el láser de femtosegundo.
Extra Vithas Xanit

El Hospital Vithas Xanit Internacional apuesta por el láser de femtosegundo en cirugía de cataratas

Esta innovadora tecnología facilita intervenciones más rápidas, seguras y eficaces

SUR

Benalmádena

Martes, 28 de octubre 2025, 12:39

Las cataratas son una de las principales causas de pérdida de visión en personas mayores y afectan de forma directa a su calidad de vida. ... Esta patología, muy frecuente a partir de los 60 años, puede derivar en ceguera evitable si no se trata a tiempo y para dar respuesta a este problema social, el servicio de Oftalmología Hospital Vithas Xanit Internacional apuesta de forma clara por la técnica más avanzada en cirugía de cataratas denominada láser de femtosegundos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Hospital Vithas Xanit Internacional apuesta por el láser de femtosegundo en cirugía de cataratas

El Hospital Vithas Xanit Internacional apuesta por el láser de femtosegundo en cirugía de cataratas