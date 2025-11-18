Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dres. Mieles y Gosálbez con algunos alumnos asistentes al XXII Curso de Hipospadias en HLA El Ángel.
Extra HLA Hospital Universitario El Ángel

HLA Hospital Universitario El Ángel acoge el XXII Curso Internacional de Hipospadias con cirugías en directo

El centro malagueño se consolida como sede de referencia gracias a su área quirúrgica de primer nivel y a un sistema de streaming pionero, que permite seguir las intervenciones en tiempo real

SUR

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:53

HLA Hospital Universitario El Ángel vuelve a convertirse en sede del XXII Curso Internacional de Hipospadias y Cirugía Reconstructiva Genital, una cita formativa ... de referencia que tendrá lugar del 16 al 21 de noviembrede 2025 y que combina la actualización teórica con la cirugía en directo sobre pacientes pediátricos. El curso está organizado por la Escuela de Urología Pediátrica del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, en colaboración con HLA Hospital Universitario El Ángel.

