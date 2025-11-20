Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Farmacias de guardia en Málaga

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 21 de noviembre de 2025

Consulta aquí las farmacias de guardia en Málaga. Horarios actualizados y ubicaciones para garantizar tu acceso a medicamentos las 24 horas.

DS

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

Conoce las farmacias abiertas el viernes, 21 de noviembre en Málaga y en las diferentes localidades de la provincia.

Fuente : Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos ... de Málaga

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  3. 3

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  4. 4 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  5. 5

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  6. 6 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8 Condenan a una empresa a indemnizar con 10.000 euros a una trabajadora por llamarla «zumbada» en la transferencia de su nómina
  9. 9 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  10. 10 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 21 de noviembre de 2025

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 21 de noviembre de 2025