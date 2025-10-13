Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Farmacias de guardia en Málaga

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 14 de octubre de 2025

Consulta aquí las farmacias de guardia en Málaga. Horarios actualizados y ubicaciones para garantizar tu acceso a medicamentos las 24 horas.

DS

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:00

Lista de farmacias abiertas el martes, 14 de octubre en Málaga y en los diferentes pueblos de la provincia.

Fuente : Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos ... de Málaga

