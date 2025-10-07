Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Farmacias de guardia en Málaga

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 08 de octubre de 2025

Consulta aquí las farmacias de guardia en Málaga. Horarios actualizados y ubicaciones para garantizar tu acceso a medicamentos las 24 horas.

DS

Martes, 7 de octubre 2025, 21:00

Comenta

Consulta qué farmacias permanecerán operativas el miércoles, 08 de octubre en la ciudad de Málaga y en los municipios de la provincia.

Fuente : Ilustre Colegio ... Oficial de Farmacéuticos de Málaga

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  3. 3 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  4. 4 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  5. 5 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  6. 6 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  7. 7 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  8. 8 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  9. 9 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  10. 10 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 08 de octubre de 2025

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 08 de octubre de 2025