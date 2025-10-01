Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Farmacias de guardia en Málaga

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 02 de octubre de 2025

Consulta aquí las farmacias de guardia en Málaga. Horarios actualizados y ubicaciones para garantizar tu acceso a medicamentos las 24 horas.

DS

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:00

Consulta cuáles son las farmacias que permanecerán abiertas el jueves, 02 de octubre en la ciudad de Málaga y en la provincia.

Fuente : Ilustre Colegio ... Oficial de Farmacéuticos de Málaga

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  6. 6 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  7. 7 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  8. 8 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  9. 9 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  10. 10 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 02 de octubre de 2025

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 02 de octubre de 2025