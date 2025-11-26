Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un estudio realizado en Málaga concluye que un análisis de sangre podría detectar el Alzheimer antes de los primeros síntomas

Investigadores del Ibima y de la Facultad de Medicina de la UMA han identificado que ciertos «equipos moleculares» clave en el cerebro y esenciales para la memoria se reflejan en la sangre, lo que abre nuevas vías para estudiar la enfermedad en sus primeras fases

SUR

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:41

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) y de la Facultad de Medicina de la Universidad de ... Málaga (UMA) han dado otro paso en la lucha contra el alzheimer y para su detección ultratemprana al impulsar un estudio que ofrece «una forma sencilla y no invasiva» detectar los primeros cambios que se producen en el cerebro antes de que la persona comience a notar los primeros problemas a través de análisis de la sangre.

