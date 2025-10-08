Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

España roza el suspenso en salud y bienestar ocular

El estado ocular de los españoles obtiene un 5.23 sobre 10, según el V Barómetro de Salud y Bienestar Ocular de Miranza

SUR

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:30

Miopía (37%), astigmatismo (36%) y presbicia (31,2%) se consolidan como las principales patologías oculares diagnosticadas entre los españoles, según los resultados del V Barómetro ... de Salud y Bienestar Ocular de Miranza, presentado recientemente, con motivo del Día Mundial de la Visión, que se celebró el pasado 9 de octubre. La presentación tuvo lugar en la sede madrileña de IMO Grupo Miranza, uno de los 40 centros con los que el grupo oftalmológico cuenta en la Península y Andorra.

