España disfruta de la mayor esperanza de vida al nacer de toda la Unión Europea

Los españoles disfrutan de las mayor esperanza de vida al nacer de todos los habitantes de la Unión Europea. Viven por término medio durante 84 ... años, lo que significa dos años y cuatro meses más que la generalidad de sus vecinos continentales, que tienen una existencia media de 81,7 años. Los siguientes países europeos con mayor esperanza de vida son Italia, Suecia y Francia, según el estudio publicado por Funcas.

El centro de investigación económica y social de las cajas de ahorro españolas explica que en las últimas décadas todos los países europeos han visto crecer paulatinamente su esperanza de vida fruto de la mejora de las condiciones de vida, de alimentación y de atención sanitaria, tasa que sin embargo ha sufrido un retroceso del que aún no se ha recuperado tras la alta mortalidad causada por la pandemia de coronavirus.

España lidera este ranking de salud europeo porque tanto sus hombres como sus mujeres viven al menos dos años más que la media de sus homólogos continentales, pero la gran diferencia la marcan ellas. Las españolas, con una esperanza de vida de 86,7 años, son las europeas más longevas, ya que le sacan dos años y cuatro meses de media a sus vecinas. Les siguen las francesas, con 85,7 años.

En el caso de los españoles, con una esperanza de vida de 81,3 años, ocupan el quinto mejor lugar del continente, con Luxemburgo y Suecia a la cabeza de la lista masculina, pero con dos años de ventaja vital sobre la media del conjunto de los europeos.

La brecha vital entre los varones y féminas de nuestro país se ha ido reduciendo, pero aún es de 5,4 años a favor de ellas

El mapa continental de esperanza de vida muestra un patrón bastante claro. Los países del sur y algunos del norte lideran la longevidad, mientras que los del este (sobre todo Letonia, Bulgaria, Rumanía y Hungría) se sitúan en los niveles más bajos, con diferencias de más de ocho años a lo ancho del continente.

La brecha en esperanza de vida entre los hombres y mujeres españoles es alta y muy similar a la del resto de la UE, pero se ha reducido notablemente (dos años) en las tres últimas décadas. En 1990, las españolas vivían de media 7,3 años más que los hombres. En 2023, último ejercicio con datos oficiales, la brecha bajó a 5,4 años. La razón es que los hombres han ganado más esperanza de vida. Ocho años adicionales desde 1990 frente a los seis sumados por ellas.

El liderazgo español se ve claro tras analizar los datos regionales. Madrid encabeza el ranking de las regiones de la UE, con 86,1 años de esperanza de vida, seguida de Navarra (cuarta) y Castilla y León (sexta). Quince autonomías españolas están en el 'top 50' europeo. Solo Canarias (82,8 años) y Andalucía (82,7) quedan fuera del grupo de cabeza.

El caso de las mujeres es aún más llamativo. En Madrid alcanzan los 88,3 años de esperanza de vida, cifra solo superada por Åland (Finlandia). Castilla y León (87,7), Navarra (87,6) y el País Vasco (87,4) completan el 'top 5' europeo. En este listado, diez regiones españolas figuran entre las quince primeras. No obstante, las desigualdades regionales y de género son altas. Una mujer en Madrid vive 8,3 años más que un hombre en Andalucía, lo que equivale a un 10,3% más de vida.

Longevidad y forma de vida

El aumento de la esperanza de vida también tiene un impacto directo en la forma en que viven las personas mayores. En Europa, el panorama es diverso. En los países bálticos y nórdicos, más del 40% de los mayores de 65 años viven solos, mientras que en el sur y el este es más común compartir vivienda con la pareja o con otros familiares.

España, de hecho, se distingue por tener uno de los porcentajes más bajos de mayores que viven solos, un 23% frente al 32% de la media europea. En cambio, casi dos de cada tres mayores viven en pareja y el 22% convive con familiares, una cifra que duplica la media europea, del 12%. Se observan, sin embargo, claras diferencias de género, en consonancia con la diferente longevidad de unos y otras. En España, el 30% de las mujeres mayores vive sola, frente al 14% de los hombres.